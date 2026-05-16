Nach Kontroverse: Pokémon- und Palworld-Klon kehrt überarbeitet und mit neuem Namen zurück

Der Entwickler PocketGame und Publisher Networkgo haben kürzlich die Steam-Seite für ihr kommendes Creature-Collector-RPG Pickmos wieder an den Start gebracht. Diese wurde Mitte April aufgrund von Bedenken zu Urheberrechtsverstößen vorübergehend offline.

Pickmos wurde bereits im Februar 2026 unter dem Titel Pickmon angekündigt – nicht nur der Name war ähnlich zu Pokémon. Auch optisch und spielerisch gab es starke Ähnlichkeiten. Die Charakterdesigns kamen den Vorbildern auffällig nahe.

PocketGame wurde vorgeworfen, mehrere von Fans erstellte Pokémon-Designs übernommen zu haben. Angesichts des viel beachteten laufenden Patentstreits zwischen Nintendo und Pocketpair gingen viele davon aus, dass das Projekt unweigerlich in rechtliche Schwierigkeiten geraten würde.

Ein Blick auf die „erneuerte“ Steam-Seite zeigt, dass das Header-Bild deutlich überarbeitet wurde. Besonders auffällig: Eine Kreatur, die wegen ihrer Ähnlichkeit zu einem beliebten Fan-Design von Mega-Meganium kritisiert worden war, wurde entfernt – ebenso wie Pikachu- und Lucario-„Lookalikes“. Außerdem wurde ein an Glurak erinnerndes Monster durch ein stärker mechanisch wirkendes Drachen-Design ersetzt.

Publisher greift ein

Offenbar um urheberrechtliche Bedenken bezüglich des Titels auszuräumen – der dem bekannten Franchise etwas zu ähnlich klang – kündigte PocketGame am 10. April an, Pickmon in Pickmos umzubenennen. Nur sechs Tage später erklärte Networkgo jedoch in einer weiteren Stellungnahme, dass man die Kontrolle übernehme und offiziell in die Entwicklung von Pickmos eingreife.

In diesem Zuge wurde auch die Steam-Seite des Spiels entfernt. Laut Publisher sollte dies den Entwicklern Zeit geben, das Spiel zu überarbeiten und ein „kontroversenfreies Erlebnis“ sicherzustellen. Da der ursprüngliche Trailer auf der Steam-Seite fehlt und auch auf YouTube nicht mehr verfügbar ist, scheint PocketGame noch etwas Zeit zu benötigen, um alle problematischen Assets vollständig zu ersetzen.

via Automaton Media, Bildmaterial: Pickmos, PocketGame, Networkgo