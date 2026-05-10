Sekiro-Anime: „No Defeat“ erhält konkreten Starttermin – zumindest in Japan

Erst im März gab es mit einem neuen Trailer endlich wieder ein Lebenszeichen zur Anime-Adaption von Sekiro: Shadows Die Twice – jetzt stehen bereits die nächsten Details fest. Wie auf dem offiziellen Twitter-Account bekanntgegeben wurde, startet Sekiro: No Defeat am 4. September 2026 in japanischen Kinos. Der Anime erhält dort zunächst einen dreiwöchigen Kinostart.

Weltweite bei Crunchyroll geplant

Das Projekt wird vom Studio Qzil.la zusammen mit Kadokawa, Crunchyroll und ARCH umgesetzt. Regie führt Kenichi Kutsuna, während Takuya Satou das Drehbuch übernimmt. Für die Charakterdesigns ist Takahiro Kishida verantwortlich. Auch Teile der Sprecherbesetzung wurden bestätigt: Daisuke Namikawa spricht Wolf beziehungsweise Sekiro, während Miyuki Satou als Kuro und Kenjirou Tsuda als Genichiro Ashina zu hören sein werden.

Inhaltlich erzählt „Sekiro: No Defeat“ die Geschichte rund um das kriegsgebeutelte Ashina, den göttliche Erben Kuro und den schweigsamen Shinobi Sekiro. Fans des Spiels dürften viele bekannte Figuren und Schauplätze wiedererkennen. Gleichzeitig soll der Anime sowohl langjährige Fans als auch diejenigen beeindrucken, die Sekiro zum ersten Mal entdecken.

Außerhalb Japans soll der Anime später exklusiv bei Crunchyroll erscheinen. Ein konkreter weltweiter Termin steht aktuell allerdings noch aus.

Das ursprüngliche Spiel von FromSoftware erschien bereits 2019 und gilt bis heute als einer der erfolgreichsten Titel des Studios. Gleichzeitig kursieren momentan auch Gerüchte über ein mögliches neues FromSoftware-Projekt im Piraten-Setting, offiziell bestätigt wurde dazu bislang aber nichts.

via Gematsu, Bildmaterial: Sekiro: No Defeat, Crunchyroll, Qzil.la, ARCH, Kadokawa Corporation