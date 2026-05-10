In Stranger Than Heaven spielt ein Schauspieler mit, der schon seit 2014 tot ist

In den vergangenen Jahren bot Ryu Ga Gotoku in seinen Spielen diversen bekannten Gesichtern eine Bühne. Zuletzt bekleideten etwa Samoa Joe in Pirate Yakuza in Hawaii und Danny Trejo in Like a Dragon: Infinite Wealth prominente Rollen. Mit dem Staraufgebot, dass uns in Stranger Than Heaven erwartet, legt man nun nochmal eine ordentliche Schippe drauf.

Neben Snoop Dogg, der auch gleich seinen Sohn mit einpackt hat, winken Auftritte von Ado, Tori Kelly, Dean Fujioka, Akio Otsuka und vielen mehr. In diesem Kontext spannend: Schauspieler Bunta Sugawara ist ebenfalls Teil des illustren Casts – oder besser gesagt: sein Antlitz.

Der berühmte japanische Schauspieler verstarb 2014 an einer Krebserkrankung. Seiner Karriere wegen – Sugawara wirkte in über 200 Filmen (etwa Battles without Honor and Humanity) mit und avancierte dabei zu einer wahren Yakuza-Filmikone – soll er jetzt aber im neuen Projekt der „Yakuza“-Macher gewürdigt werden.

In einem Statement erklären die Macher, sich dafür natürlich die Zustimmung der Familie eingeholt zu haben. „Mit der ausdrücklichen Zustimmung seiner Familie und in Zusammenarbeit mit Toei Company, Ltd. wurde sein Abbild mithilfe von CG-Technologie erschaffen.“

Und weiter: „Das Charakterdesign wurde von unseren Künstlern sorgfältig basierend auf Archivmaterial und Fotos aus der damaligen Zeit entwickelt, während die Stimme vom Schauspieler Takashi Ukaji gesprochen wird, der eine enge Beziehung zu Bunta Sugawara pflegte.“

Wir haben alles Wissenswerte aus dem groß angelegten „Special Look“ zu Stranger Than Heaven hier zusammengefasst. Das neue Abenteuer der Yakuza-Macher erscheint noch im kommenden Winter für PS5, Xbox Series und PCs.

via The Gamer, Bildmaterial: Stranger than Heaven, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio