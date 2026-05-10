In Stranger Than Heaven spielt ein Schauspieler mit, der schon seit 2014 tot ist

In den vergangenen Jahren bot Ryu Ga Gotoku in seinen Spielen diversen bekannten Gesichtern eine Bühne. Zuletzt bekleideten etwa Samoa Joe in Pirate Yakuza in Hawaii und Danny Trejo in Like a Dragon: Infinite Wealth prominente Rollen. Mit dem Staraufgebot, dass uns in Stranger Than Heaven erwartet, legt man nun nochmal eine ordentliche Schippe drauf.
Neben Snoop Dogg, der auch gleich seinen Sohn mit einpackt hat, winken Auftritte von Ado, Tori Kelly, Dean Fujioka, Akio Otsuka und vielen mehr. In diesem Kontext spannend: Schauspieler Bunta Sugawara ist ebenfalls Teil des illustren Casts – oder besser gesagt: sein Antlitz.
Der berühmte japanische Schauspieler verstarb 2014 an einer Krebserkrankung. Seiner Karriere wegen – Sugawara wirkte in über 200 Filmen (etwa Battles without Honor and Humanity) mit und avancierte dabei zu einer wahren Yakuza-Filmikone – soll er jetzt aber im neuen Projekt der „Yakuza“-Macher gewürdigt werden.
In einem Statement erklären die Macher, sich dafür natürlich die Zustimmung der Familie eingeholt zu haben. „Mit der ausdrücklichen Zustimmung seiner Familie und in Zusammenarbeit mit Toei Company, Ltd. wurde sein Abbild mithilfe von CG-Technologie erschaffen.“
Und weiter: „Das Charakterdesign wurde von unseren Künstlern sorgfältig basierend auf Archivmaterial und Fotos aus der damaligen Zeit entwickelt, während die Stimme vom Schauspieler Takashi Ukaji gesprochen wird, der eine enge Beziehung zu Bunta Sugawara pflegte.“
Wir haben alles Wissenswerte aus dem groß angelegten „Special Look“ zu Stranger Than Heaven hier zusammengefasst. Das neue Abenteuer der Yakuza-Macher erscheint noch im kommenden Winter für PS5, Xbox Series und PCs.
via The Gamer, Bildmaterial: Stranger than Heaven, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio
1 Kommentar
Irgendwie finde ich das eine schöne Geste. Gerade, da man das Ganze anscheinend auch auf einer sehr respektvollen Art und Weise umzusetzen scheint. Wozu auch das Detail gehört, dass er von einem engen Freund gesprochen wird.
Eine der positiven Auftritte im Spiel, wies scheint. Es scheint auch prima zu passen hier, was man von anderen "Gästen" nicht behaupten kann^^
Aber obwohl es so viele "bekannte" Gesichter zu sehen geben wird, kenne ich von denen lustigerweise so gut wie keines lol
Klingt für mich allerdings auch etwas so, als ob man es übertreiben würde... Ein Spiel sollte schon noch eigene kreative Charaktere bieten und nicht son Haufen realer Personen nachbilden, finde ich... Außer natürlich es basiert auf realen Begebenheiten, was ich hier mal bezweifle^^