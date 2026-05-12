Pocketpair könnte das Palworld-Universum bald um einen neues Spiel erweitern

Pocketpair macht keinen Hehl daraus, trotz aller Querelen (lies: Nintendo-Klagen) das Palworld-Universum erweitern zu wollen. Palworld Mobile ist weiterhin in Planung und kürzlich kündigte man das Kartenspiel Palworld Official Card Game an.

Jetzt könnte es bald mit einem zusätzlichen Spiel weitergehen. Pocketpair hat sich ein Trademark inklusive Logo für „Palworld Online“ in den Vereinigten Staaten und Südkorea registriert. Die Trademarks wurden am 24. April und am 27. April 2026 eingetragen.

Ein Palworld Online wäre insofern überraschend, als schon Palworld einen Online-Mehrspieler für vier Spielende oder sogar 32 Spielende auf dedizierten Servern bietet. Gematsu spekuliert deshalb, dass Pocketpair mit dem Start von Version 1.0 von Palworld den Mehrspielermodus als Palworld Online branden könnte, so wie es GTA beispielsweise mit Grand Theft Auto Online macht.

Aber bisher hat sich Pocketpair nicht geäußert und alles scheint noch möglich. Was auch immer aus Palworld Online wird, ein anderes neues Palworld-Spiel kommt definitiv: Das vor zwei Jahren als Aprilscherz gestartete Pal♡world! ~More Than Just Pals~ wird Realität.

Bildmaterial: Palworld, Pocketpair