Sony zieht PS5-exklusivem Titel überraschend und ohne Vorwarnung den Stecker

Das Einstampfen von laufenden Titeln und damit verbundenen Services ist keine Seltenheit. Solche Abschaltungen gehen in der Regel aber mit einer Vorwarnung für die SpielerInnen einher. Diese blieb im jüngsten Fall weitgehend aus: Sony hat offiziell bestätigt, dass es den PS5-exklusiven Auto-Action-Titel Destruction AllStars in Kürze überraschend einstellen wird.

Am Dienstag gab PlayStation bekannt, dass das Spiel – ebenso wie seine virtuelle Währung – aus dem Verkauf genommen und die Multiplayer-Server abgeschaltet wurden. Die Einzelspielermodi bleiben für bestehende SpielerInnen bis zum 25. November zugänglich. Danach sollen nur noch die Einzelspieler-Herausforderungen des Arcade-Modus spielbar bleiben.

Allerdings könnten „Funktionalität und Spielerlebnis“ durch die Serverabschaltung beeinträchtigt werden, heißt es in der Ankündigung. „Aufgrund anhaltender technischer Probleme bleiben die Multiplayer-Dienste für Destruction AllStars auf PlayStation-5-Konsolen offline und sind nicht mehr verfügbar“, so Sony. „Wir wissen die Unterstützung und Begeisterung der Destruction AllStars-Community sehr zu schätzen.“

Destruction AllStars war ursprünglich als PS5-Launchtitel zum Preis von 70 US-Dollar geplant. Die Veröffentlichung verzögerte sich jedoch, und Sony entschied sich stattdessen dazu, das Spiel zum Start für zwei Monate ohne zusätzliche Kosten über PlayStation Plus für Abonnenten bereitzustellen. Nach Ablauf dieses Zeitraums wurde der Preis des Spiels auf 19,99 US-Dollar festgesetzt.

via VGC, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment, Destruction AllStars