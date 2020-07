Anima: Song from the Abyss ist ein Action-RPG in einer offenen Welt

Das spanische Entwicklerstudio Anima Project hat das durchaus japanisch angehauchte Anima: Song from the Abyss für PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs angekündigt. Das Action-RPG basiert dabei auf dem Tabletop-Spiel Anima: Beyond Fantasy. Ein Datum gibt es noch nicht, aber deutsche Texte sind bereits bestätigt.

Die bisherigen drei Ableger der Anima-Serie sind Anima: Ark of Sinners (2011; Wii), Anima: Gate of Memories (2016; PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac, Linux) und Anima: Gate of Memories – The Nameless Chronicles (2018; PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac, Linux).

Der Ritter und die Hexe

Auf einem imperialen Zeppelin verschwindet plötzlich fast die gesamte Mannschaft. Dieser transportiert ein mächtiges Artefakt aus der Vergangenheit. Im entstandenen Chaos wird eine Hexe befreit, welche darin versiegelt war. Als es zum Absturz in den Abyss kommt, verbündet sich die Hexe mit einem überlebenden Ritter. Weswegen war die Hexe versiegelt und was zerstörte ihre Zivilisation? Gibt es eine Rettung aus der aktuellen Lage?

Mit zwei verschiedenen Charakteren soll der Spieler die offene, geheimnisvolle Welt erkunden und eine spannende Geschichte erleben können. Das Kampfsystem wird als schnell, tief und intuitiv beschrieben, auch Rollenspiel-Elemente sind versprochen. Bosskämpfe dürfen da natürlich auch nicht fehlen. Der Spieler kann dabei nicht nur die eigenen Charaktere entwickeln und anpassen, sondern auch durch getroffene Entscheidungen verschiedene Enden erreichen.

Erste Bilder und Ankündigungs-Trailer

