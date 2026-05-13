Das Musterbeispiel von Capcoms gefestigter „SCMU“-Strategie heißt Devil May Cry 5

In der Regel endet das Geschäftsjahr mit dem Ende des Monats März. Damit werden nicht nur die neuen Umsätze des jeweiligen Unternehmens bekannt gegeben, sondern auch die aktuellen Verkaufszahlen der einzelnen Videospieltitel veröffentlicht.
So hat auch Capcom eine aktualisierte Liste veröffentlicht, die ihr nachfolgend sehen könnt. Darin ist zu erkennen, dass Resident Evil nach wie vor die stärkste Marke ist, gefolgt von Monster Hunter und Street Fighter. Doch auch Devil May Cry 5 braucht sich hinter den anderen Spielen nicht zu verstecken. Es zählt es weiterhin zu den wichtigsten und erfolgreichsten Spielen von Capcom.
„Single Content Multiple Usage“-Strategie
An den Zahlen lässt sich etwas Interessantes über die „Devil May Cry“-Reihe bzw. über Devil May Cry 5 erkennen. Obwohl das Spiel bereits sieben Jahre alt ist, verkaufte es sich im letzten Geschäftsjahr 2,71 Millionen Mal und somit insgesamt 12,94 Millionen Mal. Ein Grund dafür ist sicherlich Capcoms „Single Content Multiple Usage“-Strategie, oft abgekürzt als SCMU-Strategie.
Damit möchte das Unternehmen den Markenwert und die weltweite Bekanntheit seiner Marken steigern, indem diese über eine Vielzahl von Kanälen und Medien jenseits der klassischen Videospiele vermarktet werden. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die „Devil May Cry“-Animeserie, die auf Netflix verfügbar ist und in die zweite Staffel startete. Diese trug unter anderem zu den Verkaufszahlen bei.
Vielleicht kommt Capcom ja auch auf die Idee, den „Single Content“ Devil May Cry 5: Special Edition im Sinne der „Multiple Usage“ noch für Nintendo Switch 2 zu veröffentlichen? Dafür gab es zuletzt deutliche Anzeichen, doch bestätigt ist noch nichts.
Für den 16. Oktober plant Capcom einen „Street Fighter“-Live-Action-Film, für den 18. September 2026 ist eine neue Filmumsetzung von Resident Evil angekündigt. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen diese Umsetzungen auf die Verkaufszahlen der Videospiele haben werden.
Die aktuellen Zahlen:
- Monster Hunter: World: 29,60 Millionen Einheiten
- Resident Evil 5: 19,01 Millionen Einheiten
- Monster Hunter Rise: 18,69 Millionen Einheiten
- Resident Evil 2: 18,32 Millionen Einheiten
- Resident Evil 7: 17,40 Millionen Einheiten
- Resident Evil 6: 16,88 Millionen Einheiten
- Monster Hunter World: Iceborne: 16,00 Millionen Einheiten
- Resident Evil Village: 14,93 Millionen Einheiten
- Resident Evil 4: 13,60 Millionen Einheiten
- Resident Evil 3: 13,36 Millionen Einheiten
- Devil May Cry 5: 12,94 Millionen Einheiten
- Monster Hunter Wilds: 11,40 Millionen Einheiten
- Monster Hunter Rise: Sunbreak: 11,30 Millionen Einheiten
- Resident Evil Requiem: 6,91 Millionen Einheiten
- Street Fighter 6: 6,71 Millionen Einheiten
- Dragon’s Dogma 2: 4,20 Millionen Einheiten
Gesamtverkaufszahlen
- Resident Evil Reihe: 201 Millionen Einheiten
- Monster Hunter Reihe: 127 Millionen Einheiten
- Street Fighter Reihe: 59 Millionen Einheiten
- Mega Man Reihe: 44 Millionen Einheiten
- Devil May Cry Reihe: 38 Millionen Einheiten
- Dead Rising Reihe: 19 Millionen Einheiten
- Dragon’s Dogma Reihe: 14 Millionen Einheiten
- Ace Attorney Reihe: 14 Millionen Einheiten
via Capcom (1), (2), Bildmaterial: Devil May Cry 5 Special Edition, Capcom
3 Kommentare
Dann wäre es ja mal Zeit für ein neues DMC oder? Mir haben da ja der 4 und 5 am besten gefallen (die ersten 3 waren nur ok), kann also von mir aus in diese Richtung weiter gehen.
Außerdem in der Liste hier sieht man schön das der 2. Residenten Eil Teil sich so gut verkauft hat. Wäre also eine gute Idee neue RE Teile auch in diese Richtung zu machen. Das Remake vom 2. Teil war nämlich bis jetzt die beste Mischung aus den alten und neuen RE Teilen. Wäre als sehr schön wenn wieder dazu zurück finden könnte (vor allem im Leveldesign).
Zugegeben ich habe den 9. Teil noch nicht gespielt, weswegen ich dazu noch nicht sagen kann, aber alle andere Teile sind extrem weit weg vom 2. Teil. Meine Hoffnung für das Code Veronica Remake sind also sehr hoch.
Man hat den Mann mehr oder weniger rausgeworfen, der dafür (inklusive Dragon's Dogma) verantwortlich war. Bei Capcom ist das meistens so verankert, wenn das jeweilige Franchise keinen führenden Producer hat oder dergleichen, liegen die Marken praktisch brach. Bei Dead Rising wusste man bis zum Remaster über Jahre nichts mit der Marke anzufangen. Dragon's Dogma 2 hat, seitdem Itsuno weg ist, kein einziges Content-Update erhalten und, auch wenn ich es nicht mag, nach dem gewaltigen Erfolg von DMC5 hat man nie ein neues Spiel in Auftrag gegeben.
Für viele ist das halt ne riesige Chance. Damals wusste Capcom nichts mit Street Fighter anzufangen, also beauftragte man Yoshinori Ono, mit sehr wenig auf einmal sehr viel zu machen. Als es mit Resident Evil schlecht aussah, hat man Jun Takeuchi (der bis heute der general producer der Reihe ist) für das Franchise beauftragt. Also man ist immer gut darin, die passenden Leute für vakante IP's zu finden. Gut möglich, dass in Sachen DMC schon längst irgendwas in Arbeit ist.
Das sind insgesamt natürlich gewaltige Zahlen, die Capcom hier präsentiert und man ist für 2026 immer noch nicht ans Ende der Reihe angekommen. Die Daumen sind mal gedrückt, dass der Resident Evil Film anständig wird und Street Fighter unterhaltsamer Trash (gewollt), die ja relativ zeitnah zueinander erscheinen. Der neue Mortal Kombat Film hat mal wieder gezeigt, was für Gurken auch heute noch an Videospiel-Adaptionen so produziert werden.
Denke, bevor wie je nen neues DMC sehen, werden erstmal DMC 1-3 geremaked..Gerüchte für ein DMC1 Remake kursieren aktuell ja schon