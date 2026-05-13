Das Musterbeispiel von Capcoms gefestigter „SCMU“-Strategie heißt Devil May Cry 5

In der Regel endet das Geschäftsjahr mit dem Ende des Monats März. Damit werden nicht nur die neuen Umsätze des jeweiligen Unternehmens bekannt gegeben, sondern auch die aktuellen Verkaufszahlen der einzelnen Videospieltitel veröffentlicht.

So hat auch Capcom eine aktualisierte Liste veröffentlicht, die ihr nachfolgend sehen könnt. Darin ist zu erkennen, dass Resident Evil nach wie vor die stärkste Marke ist, gefolgt von Monster Hunter und Street Fighter. Doch auch Devil May Cry 5 braucht sich hinter den anderen Spielen nicht zu verstecken. Es zählt es weiterhin zu den wichtigsten und erfolgreichsten Spielen von Capcom.

„Single Content Multiple Usage“-Strategie

An den Zahlen lässt sich etwas Interessantes über die „Devil May Cry“-Reihe bzw. über Devil May Cry 5 erkennen. Obwohl das Spiel bereits sieben Jahre alt ist, verkaufte es sich im letzten Geschäftsjahr 2,71 Millionen Mal und somit insgesamt 12,94 Millionen Mal. Ein Grund dafür ist sicherlich Capcoms „Single Content Multiple Usage“-Strategie, oft abgekürzt als SCMU-Strategie.

Damit möchte das Unternehmen den Markenwert und die weltweite Bekanntheit seiner Marken steigern, indem diese über eine Vielzahl von Kanälen und Medien jenseits der klassischen Videospiele vermarktet werden. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die „Devil May Cry“-Animeserie, die auf Netflix verfügbar ist und in die zweite Staffel startete. Diese trug unter anderem zu den Verkaufszahlen bei.

Vielleicht kommt Capcom ja auch auf die Idee, den „Single Content“ Devil May Cry 5: Special Edition im Sinne der „Multiple Usage“ noch für Nintendo Switch 2 zu veröffentlichen? Dafür gab es zuletzt deutliche Anzeichen, doch bestätigt ist noch nichts.

Für den 16. Oktober plant Capcom einen „Street Fighter“-Live-Action-Film, für den 18. September 2026 ist eine neue Filmumsetzung von Resident Evil angekündigt. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen diese Umsetzungen auf die Verkaufszahlen der Videospiele haben werden.

Die aktuellen Zahlen:

Monster Hunter: World: 29,60 Millionen Einheiten

Resident Evil 5: 19,01 Millionen Einheiten

Monster Hunter Rise: 18,69 Millionen Einheiten

Resident Evil 2: 18,32 Millionen Einheiten

Resident Evil 7: 17,40 Millionen Einheiten

Resident Evil 6: 16,88 Millionen Einheiten

Monster Hunter World: Iceborne: 16,00 Millionen Einheiten

Resident Evil Village: 14,93 Millionen Einheiten

Resident Evil 4: 13,60 Millionen Einheiten

Resident Evil 3: 13,36 Millionen Einheiten

Devil May Cry 5: 12,94 Millionen Einheiten

Monster Hunter Wilds: 11,40 Millionen Einheiten

Monster Hunter Rise: Sunbreak: 11,30 Millionen Einheiten

Resident Evil Requiem: 6,91 Millionen Einheiten

Street Fighter 6: 6,71 Millionen Einheiten

Dragon’s Dogma 2: 4,20 Millionen Einheiten

Gesamtverkaufszahlen

Resident Evil Reihe: 201 Millionen Einheiten

Monster Hunter Reihe: 127 Millionen Einheiten

Street Fighter Reihe: 59 Millionen Einheiten

Mega Man Reihe: 44 Millionen Einheiten

Devil May Cry Reihe: 38 Millionen Einheiten

Dead Rising Reihe: 19 Millionen Einheiten

Dragon’s Dogma Reihe: 14 Millionen Einheiten

Ace Attorney Reihe: 14 Millionen Einheiten

via Capcom (1), (2), Bildmaterial: Devil May Cry 5 Special Edition, Capcom