Schnappt euch jetzt neue Pre-Order-Boni und einen Rabatt zum neuen Yoshi-Abenteuer

Nach dem Super Mario Galaxy Film wird es vielleicht den ein oder anderen Yoshi-Fan mehr geben und wie gut passt es da, dass Nintendo (wenn schon kein neues Mario-Spiel) in den nächsten Wochen ein neues Yoshi-Abenteuer herausbringt.

Yoshi and the Myterious Book wird im Mai erscheinen und erste Händler locken jetzt mit einem kleinen Rabatt und Vorbestellerboni. Konkret gibt’s bei Otto einen putzigen Schlüsselanhänger* und bei Media Markt* einen Notizblock. Dazu gewähren beide Händler aktuell 5 Euro Rabatt gegenüber den 69,99 Euro, die im Nintendo Store fällig werden. Dafür gibt’s im Nintendo Store* jetzt gleich zwei physische Boni.

Update: Im Nintendo Store*dürft ihr euch nämlich über magnetische Lesezeichen sowie eine faltbare Einkaufstasche freuen. Gegen einen kleinen Aufpreis könnt ihr außerdem einen kuschligen Plüsch-Yoshi in der Farbe eurer Wahl dazuerhalten.

Amazon setzt derzeit* ebenfalls auf den 5-Euro-Rabatt und die Anziehungskraft des Marktführers. Yoshi and the Mysterious Book erscheint am 21. Mai hierzulande, ihr könnt also noch ein wenig überlegen.

Zumal Nintendo in den nächsten Wochen auch noch einige frische Eindrücke liefern dürfte. Wir wissen schon: Auf der Yoshi-Insel fällt eines Tages ein sprechendes Buch namens Enzo vom Himmel. Dort finden die Yoshis einige Informationen zu höchst seltsamen Kreaturen.

Enzo selbst kann seine Seiten nicht lesen, also helfen die Yoshis. Ihr seht, wo die Reise hingeht: ins Buch! Spielerisch erwartet euch ein 2D-Plattformer, einige Gameplay-Eindrücke könnt ihr euch im letzten Trailer holen. Seid ihr schon entschlossen?

Die bisherigen Boni:

Bildmaterial: Yoshi and the Mysterious Book, Nintendo