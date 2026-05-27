Resident Evil Requiem: Capcom veröffentlicht überraschend eine spielbare Demo

Eine Demo zu Resident Evil Requiem steht ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 und PCs via Steam und den Epic Games Store zur Verfügung. Das gab Capcom offiziell bekannt.

Der neueste Ableger der legendären Survival-Horror-Reihe setzt auf zwei spielbare Hauptfiguren mit unterschiedlichen Gameplay-Stilen. Die SpielerInnen schlüpfen in die Rolle der FBI-Analystin Grace Ashcroft, deren Fokus auf klassischem Survival-Horror liegt, sowie des bekannten Agenten Leon S. Kennedy, der für actionreichere Passagen sorgt.

Die kostenlose Testversion erlaubt es, einen Teil der frühen Spielphase anzutesten. Capcom weist jedoch darauf hin, dass die Speicherdaten aus der Demo nicht in die Vollversion übernommen werden können. Falls euch die Demo zur Meinungsfindung nicht genügt, solltet ihr einen Blick in unseren Test zum neuesten Teil des Zombie-Franchises werfen.

Seit einigen Tagen ist mit „Leon Must Die Forever“ ein kostenfreies Update in Form eines Minispiels für Resident Evil Requiem verfügbar. Mit fast 7 Millionen verkauften Einheiten bisher ist „Requiem“ einer der großen Treiber im aktuellen Geschäftsbericht von Capcom.

Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom