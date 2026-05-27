Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit Yoshi als Spitzenreiter

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Yoshi and the Mysterious Book.
- Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2) – 9/9/8/9 [35/40]
- Coffee Talk Tokyo (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch) – 8/8/9/7 [32/40]
- Demon Kill Demon: Yomi 1984 (Switch) – 8/8/8/8 [32/40]
- Utawarerumono: Past and Present Rediscovered (PS5, Switch 2) – 8/8/8/8 [32/40]
- MotoGP 26 (PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch) – 8/8/7/8 [31/40]
- Trash Goblin (PS5, Xbox Series, Switch) – 7/8/8/7 [30/40]
- JDM: Japanese Drift Master (PS5, Xbox Series) – 8/7/8/7 [30/40]
via Nintendo Everything, Bildmaterial: Yoshi and the Mysterious Book, Nintendo
