Erste Zahlen zum Turbo-Start: Das „Anime-GTA“ NTE legt einen erfolgreichen Launch hin

Seit letzter Woche Mittwoch kann jetzt jeder in die Häuserschluchten von Hethereau eintauchen. Zum Start von Neverness to Everness wurde nun eine erste große Erfolgsmeldung verkündet.

Laut Publisher Perfect World Games konnte das Spiel am ersten Tag weltweit Einnahmen von über 100 Millionen Yuan (rund 14 Millionen US-Dollar) erzielen. Die größten Umsatzanteile stammen dabei aus Japan und den USA, während auch Südkorea stärker als erwartet performt. Es ist allerdings unklar, ob in dieser Zahl auch die Verkäufe der chinesischen Version des Spiels enthalten sind.

Auffällig ist zudem die Plattformverteilung: Rund 75 Prozent der Einnahmen kommen von PC- und „PlayStation“-SpielerInnen. Insgesamt wird die Resonanz als positiv beschrieben – viele SpielerInnen verbringen ihre Zeit vor allem mit der Erkundung der urbanen Spielwelt, weniger mit Kämpfen.

Laut dem Unternehmen wird kritisiert, dass das Spiel unter anderem etwas „zu grindy“ ist. Hier sind aber auch schon Anpassungen geplant, beispielsweise ein leichteres Farmen von Ressourcen.

Fokus auf Inhalte und kommende Updates

Für die Zukunft plant das Entwicklerteam bereits weitere Inhalte. Darunter unter anderem Erweiterungen rund um das Stadtleben, etwa neue Outfits, Fahrzeuge oder Wohnmöglichkeiten. Gleichzeitig sollen kommende Updates – darunter Version 1.1 und 1.2 – die Performance verbessern und das Spiel zugänglicher machen.

Zudem wurde vor kurzem eine Kooperation mit „Porsche“ und „Persona“ angekündigt. Die Tracks aus Persona 5 Royal und Persona 5: The Phantom X sind bereits in den Musikläden erhältlich.

Langfristig will Perfect World Games zudem auf Feedback aus der Community reagieren, um Gameplay und Motivation weiter zu stärken. Neverness to Everness ist aktuell für PC, PlayStation 5 sowie mobile Plattformen verfügbar.

Den GTA-Vergleich hat sich „NTE“ mit dem urbanen Setting verdient, das anders als Genshin Impact oder Tower of Fantasy eben mal keine Fantasy-Welt ist. Außerdem kann man herumfahren und Dinge zerstören. Was ist eure Meinung zum Spiel? Unsere Eindrücke findet ihr übrigens in unserem ausführlichen Test.

via Automaton Media, Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio