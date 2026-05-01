Das erfolgreichste „Dragon Quest“-Spiel kommt jetzt wohl nochmal für die Switch 2 heraus

Wir warten weiter geduldig auf Dragon Quest XII. Die Wartezeit durften sich Fans zuletzt mit HD-2D-Remakes der ersten drei Serienteile versüßen, aber so ein „Next-Gen“-Hauptteil wäre doch auch wieder etwas Feines.

Bevor es soweit ist, steht uns aber offenbar mindestens eine weitere Neuauflage ins Haus Das taiwanesische Rating-Board hat nämlich Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition für Nintendo Switch 2 einer Prüfung unterzogen.

Das Spiel wurde 2017 zunächst exklusiv in Japan für PlayStation 4 und – fast vergessen – für Nintendo 3DS veröffentlicht. Im Westen erschien die PS4- und PC-Umsetzung im September 2018. Die 3DS-Fassung blieb dabei dem japanischen Markt vorbehalten.

Eine erweiterte Fassung mit dem Titel Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition folgte 2019 zunächst für Nintendo Switch, bevor sie Ende 2020 auch für PS4, Xbox One und PC erschien. Jetzt steht offenbar eine weitere Version bevor. Welche Verbesserungen oder Neuerungen eine mögliche „Switch 2“-Fassung bietet, ist noch unklar. Die Ankündigung, sollte sie denn folgen, wird uns sicherlich aufklären.

Die kontinuierliche Plattformerweiterung hat wesentlich zur Langlebigkeit und den anhaltend starken Verkaufszahlen des Spiels beigetragen haben. Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals hat sich weltweit mehr als 8,5 Millionen Mal verkauft. Dragon Quest XI ist damit der erfolgreichste Einzeltitel der traditionsreichen JRPG-Reihe.

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest XI, Square Enix