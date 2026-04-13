Der Super Mario Galaxy Film ist auf Kurs in Richtung der Milliardenmarke

Der Erfolg des Super Mario Galaxy Films setzt sich fort. Nach einem starken Start über das Osterwochenende hat sich der Film inzwischen an die Spitze der weltweiten Kinocharts gesetzt und ist damit aktuell der erfolgreichste Film des Jahres 2026, naja fast zumindest.

Mit einem Einspielergebnis von rund 629 Millionen US-Dollar weltweit konnte der Film sogar Project Hail Mary (dt. Der Astronaut) mit Ryan Gosling überholen, der zuvor die Spitzenposition innehatte und ebenfalls die Marke von 500 Millionen Dollar überschritten hat.

Aktuell liegt nur der chinesische Actionfilm „Pegasus 3” hauchzart vor dem Animationsfilm. Der chinesische Streifen ist allerdings etwas außen vor, weil er bisher ausschließlich in China startete und bei uns doch eher unbekannt ist.

Kurs auf die Milliardenmarke

Vor allem international läuft es für den Mario-Film weiterhin hervorragend. Nach Angaben von Variety konnte der Film allein am zweiten Wochenende über 83 Millionen Dollar in 81 Märkten einspielen. Insgesamt entfallen etwa 308 Millionen Dollar auf Nordamerika und 320 Millionen Dollar auf internationale Märkte.

Aktuell deutet vieles darauf hin, dass der Film langfristig sogar die Milliardenmarke knacken könnte. Auch der erste Teil wurde mit dieser „Ehre“ ausgezeichnet. Allerdings bleibt abzuwarten, ob er seine Spitzenposition halten kann. Mit großen Kinostarts wie neuen Marvel-Filmen oder Fortsetzungen bekannter Reihen stehen dieses Jahr noch einige starke Konkurrenten in den Startlöchern.

Fest steht aber schon jetzt: Der Super Mario Galaxy Film ist nicht nur ein Erfolg, sondern entwickelt sich zu einem der größten Kinohits des Jahres. Wart ihr inzwischen auch schon im Kino?

via Eurogamer, Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment