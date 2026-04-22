„Wirklich merkwürdig“ – Miyamoto äußert sich zu Kritik am Super Mario Galaxy Film

Der Super Mario Galaxy Film läuft seit einigen Wochen in den Kinos und entwickelt sich erneut zu einem großen Erfolg für Nintendo. Mit rund 750 Millionen Dollar Einspielergebnis weltweit – noch vor dem Kinostart in Japan am kommenden Wochenende – gehört der Film bereits zu den erfolgreichsten des Jahres und wandelt in den Fußspuren seines Vorgängers.

Während das Publikum den Film größtenteils positiv aufnimmt, fallen die Meinungen der Kritiker deutlich gemischter aus. Auf Plattformen wie Rotten Tomatoes liegt die Bewertung der Kritiker bei rund 43 Prozent, während Fans deutlich wohlwollender mit 89 Prozent reagieren.

Miyamoto zeigt sich überrascht

Nun hat sich auch Serien-Schöpfer Shigeru Miyamoto zu Wort gemeldet. In einem Interview mit Nintendo Dream, übersetzt von Nintendo Everything und Nintendo Patents Watch, äußerte er sich verwundert über die teils harschen Kritiken.

„Die Situation ist doch ähnlich, oder? Eigentlich fand ich die Kritiken zum ersten Film noch nachvollziehbar. Aber ich dachte, diesmal wäre es anders … und dann fiel die Kritik sogar noch strenger aus als beim letzten Mal, was ich schon seltsam fand“, so Miyamoto lachend.

Und weiter: „Wir sind aus einem anderen Medium dazu gekommen und haben unser Bestes getan, um der Filmindustrie neuen Schwung zu verleihen. Und doch sind es gerade diejenigen, die eigentlich für die Filmindustrie eintreten sollten, die sich so negativ verhalten; das ist wirklich merkwürdig.“

Miyamoto zeigt Verständnis für Kritik am Vorgänger, empfindet die aktuelle Reaktion jedoch als überraschend streng. Trotz der gemischten Stimmen bleibt der kommerzielle Erfolg ungebrochen – und bestätigt erneut die große Beliebtheit der Marke bei den Fans. Teilt ihr eher die Meinung der Kritiker oder seid ihr mit der Mehrheit der Fans einer Meinung?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Nintendo, Illumination Entertainment