Märchen oder Leak: Insider enthüllt enthüllt Titel und weitere Details zum dritten Remake-Teil

Aktuell arbeitet das Team um Naoki Hamaguchi fleißig am Finale der Remake-Reihe von Final Fantasy VII. Eine Enthüllung des Spiels steht aber nach wie vor aus – manch einer vermutet, der Vorhang könnte im Rahmen des diesjährigen Summer Game Fest fallen. Darauf stützt sich nun auch ein vermeintlicher Insider, der mit einem umfangreichen „Leak“ für Furore sorgt.

Insider-Rundumschlag oder Märchenstunde?

Besagter Leak geht auf einen User des ResetEra-Forums zurück, der angibt, seine Informationen gingen auf den Kontakt zu einer Person „irgendwo in der Kette zwischen dem Marketing von Square Enix und den Mitarbeitern des Summer Game Fests“ zurück. Seinen Angaben zufolge soll der Titel am 5. Juni im Zuge der besagten Veranstaltung enthüllt werden und auf den Titel Final Fantasy VII: Return hören.

Im Folgenden wirft der User mit allerhand vermeintlichen Informationen um sich. Demnach soll der Titel im Frühjahr 2027 aufschlagen und drei neue, permanent spielbare Party-Mitglieder ergänzen – darunter eine brandneue. Die Welt sei doppelt so groß wie jene aus „Rebirth“ und man kehre nach Midgar zurück. Und der wohl interessanteste Einschub: „Return“ ergänze ein optionales Kampfsystem unter dem Label „Active Turn Action“.

Dabei handele es sich um eine umfangreiche Überarbeitung des klassischen Kampfsystems. Dieses biete feste Kameraperspektiven, automatisierte Abläufe Eurer KameradInnen und einen größeren Fokus auf das ATB-Element. Als Versuch, das Spielgefühl der alten (kundenbasierten) Tage einzufangen, soll die Anzahl an Aktionen hier sinken, ihr Schaden dafür aber merklich erhöht sein.

Große Behauptungen, die irgendwo zwischen interessant und unglaubwürdig rangieren. ResetEra-Insider LaytonWright untermauert die Skepsis, indem er mit ziemlich klaren Worten auf den vermeintlichen Leak reagiert: „War abwesend und hole gerade alles nach. Der Leak liegt sowas von daneben.“

Ob die Angaben nun Hand und Fuß haben oder nicht – vielleicht wissen wir schon am 5. Juni mehr, wenn der Startschuss für das Summer Game Fest fällt. Nur wenige Stunden zuvor erscheint passenderweise Final Fantasy VII Rebirth (bei Amazon* mit exklusiver Magic-Karte) für Switch 2 und Xbox.

via Play3, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix