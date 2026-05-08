Saros löst erwartungsgemäß Tomodachi Life ab und ist der aktuelle Hit hierzulande

Mit Saros nahm der April einen spannenden, hochwertigen und ziemlich exklusiven Abschluss: Das neue Spiel der Returnal-Macher von Housemarque erschien nur für PlayStation 5. Und dennoch ist es das erfolgreichste Spiel der vergangenen Woche in den deutschen Handelsverkaufscharts.

GfK Entertainment ermittelte Saros als logischen PS5-Spitzenreiter vor Clair Obscur: Expedition 33. Aussagekräftiger sind da fast noch die plattformübergreifenden Charts, wo Saros ebenfalls den ersten Platz holt und das zuvor sehr erfolgreiche Tomodachi Life auf den zweiten Rang verdrängt.

Die beiden anderen Neueinsteiger Invincible VS (Rang neun) und MotoGP 26 (Rang zehn) spielten in den PS5-Charts nur eine untergeordnete Rolle. Pragmata rutscht auf Rang sieben. Tomodachi Life bleibt dennoch das meistverkaufte Switch-Spiel vor Minecraft.

In den „Switch 2“-Rankings gibt es mal wieder die Pokémon-Doppelspitze aus Pokémon Pokopia und Pokémon-Legenden: Z-A. In den (allerdings immer weniger aussagekräftigen) Charts für Xbox Series holt Mafia: The Old Country den ersten Rang.

Bildmaterial: Saros, Sony Interactive Entertainment, Housemarque