Square Enix bereitet Enthüllung vor: Director über den letzten Remake-Teil von Final Fantasy VII

Die Remake-Trilogie von Final Fantasy VII wird gerade wieder lebendig diskutiert. „Rebirth“ positioniert sich für seine Switch-2- und Xbox-Veröffentlichung. Erstere haben wir vorab bereits angespielt – und ihr könnt das mit einer frisch veröffentlichten Demo ebenfalls tun.
Alles wunderbar, aber wann geht es weiter? Das verrät Director Naoki Hamaguchi im Gespräch mit Comic Book zwar nicht, sehr wohl aber, dass die Arbeiten am Finale planmäßig voranschreiten. Außerdem gewährt der Branchenveteran Einblicke in die Philosophie, die hinter dem langersehnten dritten Teil steckt.
Mehr als nur ein Abschluss
„Das leitende Prinzip des gesamten Remake-Projekts bestand darin, den Umfang des Spielerlebnisses mit jedem neuen Teil schrittweise zu erweitern, anstatt lediglich dieselbe Erfahrung zu wiederholen“, so Hamaguchi.
Und weiter: „Final Fantasy VII Remake etablierte ein Erlebnis, das ganz auf die intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte und den Charakteren ausgerichtet war, während Rebirth den Schritt hin zu einem noch weitläufigeren Erlebnis wagte, das nun auch die Weltkarte umfasst. In dieser Reihe geht es nicht darum, bloß das gleiche Gameplay aufzuwärmen, nur weil es sich um ein Remake handelt.“
Hamaguchi betrachte das Projekt als Herausforderung, bei der sich das Team mit jedem neuen Spiel die Frage gestellt habe: „Wie weit können wir das Spielerlebnis noch ausbauen?“ Beim dritten Teil gehe es nicht nur darum, alles, was man aufgebaut habe, einfach zum Abschluss zu bringen. Man wolle den vollen Umfang der Serie als vollendetes Gesamterlebnis realisieren.
„Diese Denkweise spiegelt sich tief in unserem aktuellen Entwicklungsprozess wider. Ich denke, ihr dürft euch auch schon auf die Highwind freuen – ich weiß nämlich, dass viele Leute darauf brennend neugierig sind [lacht]“, so Hamaguchi.
Die Entwicklung laufe pünktlich nach Zeitplan und man sei überzeugt, einen würdigen Abschluss der Trilogie abzuliefern. „Wir wissen, dass viele Fans sehnsüchtig warten, und die Vorbereitungen für die offizielle Ankündigung laufen bereits auf Hochtouren. Bitte habt noch ein kleines bisschen Geduld.“
via Go Nintendo, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix
2 Kommentare
Ich denke, viele werden diesen Reveal dann auch herbeisehnen. Egal, was man von den Remakes halten mag. Die, die noch an Board sind und sich auf den Abschluss freuen und die, die schon lange nicht mehr an Board sind und sich darüber freuen, dass das Spiel vermutlich kommendes Jahr, 12 Jahre nach der Ankündigung des Remake-Projekts, endlich erscheinen wird und Square Enix sich auf was neues großes mit der IP fokussieren kann. Ich sage 12 Jahre, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es dieses Jahr noch erscheinen wird. Besonders, wenn man von Tag 1 an einen Multi-Plattform-Release anstrebt. Aber den Reveal wird es wohl sehr bald bereits geben. Sie sollen das entspannt zu Ende bringen, sofern es irgendwie möglich ist. Aber es wird dann auch aller höchste Zeit sein, dass man dieses lange Projekt dann auch endlich zu den Akten legen kann.
wobei man SE dann auch verdammt große Respekt abzollen muss, dass die überhaupt es geschafft haben dieses gewaltige Mammutprojekt fertigzustellen... viele andere Entwickler wäre an so nem Riesenspiel völlig zugrunde gegangen und hätte es niemals geschafft sowas durchzuziehen , da sich in all diesen Jahren so viel verändern kann und passieren kann ,was solch gewaltige Projekte schnell ins Wanken bringen kann und man von der ersten Minute sofort weiß als Spielentwickler - sobald du diese IP erstmal als Remake angekündigt hast, dann stehst du von der ersten Minute an an der Schwelle des Point of no Return, jetzt musst du liefern, weil alles andere hätte die Fanbase einem SE auf Lebzeit nie mehr verziehen, wenn man dieses Projekt irgendwo in der Mitte komplett abgebrochen hätte aus irgendwelchen Gründen.
Es gibt einfach kein anderes Remake der Spielgeschichte, dass es mit dem Außmaß von FF7 bisher aufnehmen kann und es wird daher gewiss für sehr lange Zeit als Paradebeispiel daher herhalten können, was man gewillt ist als Spielentwickler über sehr lange zeit leisten zu können udn zu wollen und es bis zum Schluss durchzuziehen, damit ein langgehegter Wunschtraum der Fans nach ewig langer Zeit in Erfüllung gehen kann, für unzählige Millionen über Millionen an Dollar, die die Herstellung dafür verschlungen hat über dieses Jahrzehnt, was wiederrum auch schon für die allermeisten Entwickler die erste unüberwindbare Hürde gewesen wäre, da die meisten einfach nicht das finanzielle Rückgrat haben, um sich solch eine Remake-Trilogie leisten zu können überhaupt.
von daher , wenn die Trilogie erstmal fertig ist, verneige ich mein Haupt ganz tief und sag erstmal ganz kräftig - DANKE