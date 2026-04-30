Square Enix bereitet Enthüllung vor: Director über den letzten Remake-Teil von Final Fantasy VII

Die Remake-Trilogie von Final Fantasy VII wird gerade wieder lebendig diskutiert. „Rebirth“ positioniert sich für seine Switch-2- und Xbox-Veröffentlichung. Erstere haben wir vorab bereits angespielt – und ihr könnt das mit einer frisch veröffentlichten Demo ebenfalls tun.

Alles wunderbar, aber wann geht es weiter? Das verrät Director Naoki Hamaguchi im Gespräch mit Comic Book zwar nicht, sehr wohl aber, dass die Arbeiten am Finale planmäßig voranschreiten. Außerdem gewährt der Branchenveteran Einblicke in die Philosophie, die hinter dem langersehnten dritten Teil steckt.

Mehr als nur ein Abschluss

„Das leitende Prinzip des gesamten Remake-Projekts bestand darin, den Umfang des Spielerlebnisses mit jedem neuen Teil schrittweise zu erweitern, anstatt lediglich dieselbe Erfahrung zu wiederholen“, so Hamaguchi.

Und weiter: „Final Fantasy VII Remake etablierte ein Erlebnis, das ganz auf die intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte und den Charakteren ausgerichtet war, während Rebirth den Schritt hin zu einem noch weitläufigeren Erlebnis wagte, das nun auch die Weltkarte umfasst. In dieser Reihe geht es nicht darum, bloß das gleiche Gameplay aufzuwärmen, nur weil es sich um ein Remake handelt.“

Hamaguchi betrachte das Projekt als Herausforderung, bei der sich das Team mit jedem neuen Spiel die Frage gestellt habe: „Wie weit können wir das Spielerlebnis noch ausbauen?“ Beim dritten Teil gehe es nicht nur darum, alles, was man aufgebaut habe, einfach zum Abschluss zu bringen. Man wolle den vollen Umfang der Serie als vollendetes Gesamterlebnis realisieren.

„Diese Denkweise spiegelt sich tief in unserem aktuellen Entwicklungsprozess wider. Ich denke, ihr dürft euch auch schon auf die Highwind freuen – ich weiß nämlich, dass viele Leute darauf brennend neugierig sind [lacht]“, so Hamaguchi.

Die Entwicklung laufe pünktlich nach Zeitplan und man sei überzeugt, einen würdigen Abschluss der Trilogie abzuliefern. „Wir wissen, dass viele Fans sehnsüchtig warten, und die Vorbereitungen für die offizielle Ankündigung laufen bereits auf Hochtouren. Bitte habt noch ein kleines bisschen Geduld.“

via Go Nintendo, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix