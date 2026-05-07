Reggie packt aus: Die Mini-Konsolen gab es aus einem konkreten, wenig erfreulichen Anlass

Wer erinnert sich noch an den großen Mini-Konsolen-Hype der 2010er? Auch Nintendo sprang damals mit dem Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System und später dem Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System auf den Trend auf.

Rückblickend galten die kleinen Retro-Geräte oft als clevere Nostalgie-Produkte – doch laut dem ehemaligen „Nintendo of America“-Präsidenten Reggie Fils-Aimé steckte dahinter vor allem wirtschaftlicher Druck.

Im Rahmen eines Q&A am NYU Game Center und nochmals aufgegriffen von IGN erklärte Fils-Aimé, dass die Mini-Konsolen vor allem als Reaktion auf die schwachen Verkaufszahlen der Wii U entstanden seien.

Wii U auf „Life Support“

Laut Reggie verlief der Start der Wii U zunächst noch solide, doch mit dem Aufkommen der damaligen Konsolengeneration von Sony und Microsoft geriet Nintendo zunehmend unter Druck. Gleichzeitig erschienen wichtige Spiele langsamer als geplant: „Das Team arbeitete an einem neuen Smash Bros., Mario Kart, Splatoon […] aber die Spiele kamen nicht schnell genug auf den Markt.“

Spätestens nach dem zweiten Jahr sei intern klar gewesen, dass sich die Wii U nicht mehr erholen würde. Genau deshalb suchte Nintendo nach Produkten, die sich schnell und in großen Stückzahlen verkaufen ließen – besonders zum Weihnachtsgeschäft: „Wir haben das getan, um unser Geschäft am Laufen zu halten, denn wir brauchten etwas, das sich in großen Stückzahlen verkaufen ließ […] wohl wissend, dass die Wii U am Tropf hing.“

Dass Nintendo aktuell an weiteren Retro-Mini-Konsolen arbeitet, gilt deshalb als eher unwahrscheinlich – zumindest, solange die Switch 2 nicht in ähnliche Schwierigkeiten gerät. Doch das wird uns erst die Zukunft zeigen. Hättet ihr Lust auf mehr Mini-Konsolen?

via The Gamer, Bildmaterial: SNES Mini, Nintendo