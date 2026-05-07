Keine schmutzigen Witze: Nintendo zieht klare Linie bei Filmen, doch es gibt eine Ausnahme

Die Zeiten ändern sich – auch bei Nintendo. Während frühere Spiele durchaus mal mit Zweideutigkeiten spielten wie z. B. bei Paper Mario: Die Legende vom Äonentor, setzt man heute eine klarere Linie, und das gilt wohl auch im Filmbereich.

In einem aktuellen Interview sprach Shigeru Miyamoto darüber, welche Prioritäten diesbezüglich bei den Mario-Filmen gelten. Weiter unten könnten Spoiler zum aktuellen Super Mario Galaxy Film auftauchen. Weiterlesen auf eigene Gefahr.

In einem Interview mit Crack-In, das von Nintendo Everything und IGN übersetzt wurde, machte Miyamoto deutlich, dass Humor nicht auf Kosten der Zielgruppe gehen sollte: „Ich glaube, dass Kinder ‚eigentlich schon Erwachsene sind, nur mit weniger Wissen‘. Deshalb möchte ich sie nicht mit schmutzigen Witzen zum Lachen bringen […] Ich habe Chris sogar verboten, solche Witze zu erzählen (lacht).“

Gemeint ist damit Chris Meledandri, CEO von Illumination, mit dem Nintendo bei den Filmen zusammenarbeitet. Statt auf zweideutige Witze setzt man stärker auf universell verständliche Elemente wie Action.

Eine Ausnahme gibt es

Trotz dieser klaren Ausrichtung schließt Miyamoto bestimmte Figuren nicht aus. Im Gegenteil, die Tür lässt er offen: Gerade Wario könnte künftig noch eine Rolle spielen: „Ach, das heißt aber nicht, dass Wario deshalb nicht vorkommt, oder?“

Seit dem Erfolg des ersten Super Mario Bros. Films wird in Fan-Kreisen immer wieder über einen möglichen Auftritt und auch Sprecher der Figur diskutiert. Frühere Gerüchte um das Auftauchen von Wario im aktuellen Film entpuppten sich jedoch als falsch.

Könntet ihr euch ihn in einem Film vorstellen oder auch andere Themen und Charaktere, die ihr gerne sehen würdet, obwohl das eventuell gegen Nintendos aktuelle Richtung geht?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: WarioWare Gold, Nintendo