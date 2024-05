Neuer Super Mario Bros. Film: Fans wollen Wario und wünschen sich diesen Darsteller

Der Super Mario Bros. Film erfreute sich im vergangenen Jahr größter Beliebtheit. Nachdem Nintendo und Illumination nun bekannt gegeben haben, dass sich eine Fortsetzung des Super-Mario-Bros.-Films in der Entwicklung befindet und im Jahr 2026 veröffentlicht wird, ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, welche neuen Charaktere auftauchen könnten und wer sie möglicherweise spielen könnte.

Musste sich Chris Pratt vorab eine Menge Schelte abholen, als er als Protagonist Mario angekündigt wurde, scheint es bei einer anderen – rein hypothetischen – Besetzung ganz anders auszusehen. Sollte sich nämlich Mario-Gegengewicht Wario in der Fortsetzung die Ehre geben, sind sich Fans ziemlich einig, wer in seine Rolle schlüpfen sollte. Nämlich Comedy-Filmlegende Danny DeVito.

Und das sieht DeVito offenbar genauso. Erst kürzlich nahm er an einem Interview mit YouTuber the Movie Dweeb teil, in der er auch über den Wunsch vieler Fans unterrichtet wurde, dass er in die Rolle von Wario schlüpfen soll.

„Man weiß nie, was auf der Welt passiert. Ich bin für vieles offen, ich bin bereit, vieles zu tun“, so DeVito. Dann bleibt nur, die Daumen zu drücken, dass es Wario – und DeVito – in den nächsten Film schaffen.

