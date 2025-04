Nintendo erklärt, warum es in Japan ein „Switch 2“-Modell gibt, das über 150 Euro günstiger ist

Ihr habt es sicher mitbekommen: Nintendo-Fans in Japan werden die Möglichkeit haben, zwischen zwei unterschiedlichen Modellen zu wählen. Neben einem „Multi-Language“-System für 69.980 Yen, also umgerechnet etwa 430 Euro, gibt es auch eine regionsgebundene „Switch 2“-Konsole zum weitaus günstigeren Preis.

Diese wird lediglich japanische Titel abspielen können und ausschließlich Zugriff auf den japanischen eShop anbieten. Für japanische SpielerInnen kein Problem. Fans außerhalb Japans runzeln derweil die Stirn, warum sie mit einem nicht unbeträchtlich höheren Preis zur Kasse gebeten werden.

Die „Japan only“-Konsole kostet nur 49.980 Yen, was umgerechnet etwa 305 Euro sind. Deutlich günstiger also als die Switch 2 in Europa, die für 469,99 Euro verkauft wird. „Verschiedene Regionen treffen unterschiedliche Entscheidungen, die auf einer Vielzahl von Faktoren beruhen“, kommentierte Nintendo schon vor Tagen ganz kurz und knapp gegenüber Forbes.

Im Gespräch mit Polygon kommentierte Bill Trinen, Nintendo Vice President of Player & Product Experience, diesen Schritt ein wenig ausführlicher. Laut Trinen sei die regionsgebundene japanische Switch 2 das Ergebnis der Betrachtung der „Marktbedingungen in verschiedenen Gebieten“ und der Berücksichtigung der „einzigartigen Umstände“ des japanischen Marktes durch Nintendo.

Nintendo verfolge einen globalen Ansatz, der sich mit der Frage beschäftige: „Wie sind die Marktbedingungen in den verschiedenen Regionen, wie wirken sich diese auf diese Marktbedingungen aus und welche Möglichkeiten gibt es, das Produkt entsprechend den lokalen Marktbedingungen angemessen zu bepreisen?“

Trinen beschreibt, dass Nintendo versuche, eine Möglichkeit zu schaffen, die die besonderen Umstände des japanischen Markts berücksichtige. Obwohl Trinen keine Einzelheiten nennt, ist es wahrscheinlich, dass er sich auf den schwachen japanischen Yen und die hohe Inflation im Land bezieht, die die Kaufkraft der lokalen VerbraucherInnen stark reduziert haben.

Einige Experten halten es auch für möglich, dass Nintendo mit dem Regionlock dem intensiven Weiterverkauf „japanischer Geräte“ in anderen Ländern so einen Riegel vorschieben will. Scalper haben die alte Switch aufgrund des schwachen Yens günstig in Japan gekauft und teurer in beispielsweise China weiterverkauft.

via Nintendo Soup, Bildmaterial: Nintendo