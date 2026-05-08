Clair Obscur: Sandfall kündigt Kollaboration an, die eure Geldbeutel weinen lässt

Erst kürzlich feierten Sandfall Interactive den ersten Geburtstag ihres gefeierten Debüts Clair Obscur: Expedition 33. Nun folgt eine Kollaboration, die vor allem für Fans mit besonders tiefen Geldbeuteln interessant sein dürfte.

Wie PureArts bei Twitter ankündigte, ist eine Kooperation mit der beliebten Rollenspiel-Marke auf dem Wege. Kenner des PureArts-Labels dürften aber schon eine Ahnung haben, wo die Reise hingeht. Nämlich tief in eure Portemonnaies.

PureArts wurde 2008 von dem Künstler Hugues Martel gegründet und versteht sich als „einer der führenden Entwickler und Hersteller von hochwertigen Sammlerfiguren für die Videospiel- und Filmindustrie“.

Im Laufe der vergangenen fast zwei Jahrzehnte hat PureArts eine Vielzahl hochwertiger, offiziell lizenzierter Sammlerstücke auf den Markt gebracht. Darunter etwa diese beeindruckende Reihe an Figuren und Büsten zu Capcoms ikonischer „Resident Evil“-Marke. Ein Blick auf die Preisschilder beweist, hier geht es gut und gerne mal in den vierstelligen Bereich.

Heute kündigte man den Inhalt der Kollaboration an. Vorgestellt wurde eine lebensgroße Nachbildung von Gustaves Arm – wenn das mal nichts ist. Marmorierte Texturen, elegante Goldakzente und funktionale Zylinder sowie die schicke Felsbasis sorgen nicht nur für ansprechende Optik, sondern auch einen stabilen Preis. Für 449,00 Euro seid ihr dabei.

Falls Ihr es verpasst habt: Bandai Namco bringt die bisher US-exklusive Mirror Edition von Clair Obscur nun auch zu uns nach Europa und macht sie frei zugänglich. Bei Amazon ist die Mirror Edition schon vorbestellbar* – bisher nur für PlayStation 5. In den USA gab es einst auch eine Xbox-Version, doch von der fehlt hier jede Spur.

Bilder des Arms:

via GameRant, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive