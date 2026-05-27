„Inazuma Eleven“-Fans sollten sich diesen Tag rot im Kalender markieren

Der Sommer der Videospielankündigungen nimmt langsam, aber sicher Fahrt auf. Noch vor dem offiziellen Beginn des Summer Game Fests 2026 strahlt der Publisher Level-5 am 29. Mai 2026 um 14:00 Uhr deutscher Zeit eine „INA-DAI“-Präsentation aus. Diese widmet sich dem „Inazuma Eleven“-Franchise.

Victory Road und Cross

Der auf YouTube stattfindende Stream konzentriert sich dabei auf zwei Spiele: Inazuma Eleven: Victory Road und Inazuma Eleven: Cross. „Victory Road” ist bereits weltweit für Nintendo Switch und Switch 2, PlayStation 4 und PS5, Xbox Series und PCs erschienen.

Seit der Veröffentlichung am 13. November 2025 hat das Spiel kontinuierlich Updates mit neuen Inhalten aus früheren Spielen und zum Balancing erhalten. Möglicherweise wird ein neues großes Inhaltsupdate oder ein neuer Modus angekündigt.

Inazuma Eleven: Cross ist das neue Mobile-Game, welches noch in diesem Jahr für Android und iOS erscheinen soll. In Japan fand ein Beta-Test im Januar 2026 und es soll im Juni 2026 dort erscheinen. Ein weltweites Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest. Eventuell wird dies in der Präsentation angekündigt.

Auf das Remake warten wir weiter

Fans müssen sich auf das für 2024 angekündigte Remake des Serienerstlings wohl weiterhin gedulden. Das Spiel war nicht Teil der Ankündigung. Zwar listet die offizielle Website das Spiel weiterhin für 2026, doch ob es dabei bleibt, wird sich zeigen. Inazuma Eleven RE soll für Nintendo Switch und Switch 2 erscheinen. Zusätzlich soll es für PS5 und PCs veröffentlicht werden.

via Siliconera, Bildmaterial: Inazuma Eleven: Victory Road, Level-5