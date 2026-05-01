Fans liefern ab: Diese LEGO-Pokémon-Karten könnten bald offiziell werden

Vor nicht allzu langer Zeit startete die Pokémon Trading Card Game Challenge über LEGO Ideas – jetzt gibt es bereits die ersten Ergebnisse aus der Community. Die Aktion ist Teil der Kooperation zwischen der LEGO und dem Pokémon-Universum und ruft Fans weltweit dazu auf, eigene Pokémon-Karten aus LEGO-Steinen zu gestalten.

Obwohl die Aufgabe klar definiert ist – eine „Full-Art-Karte“ mit nur einem Pokémon – zeigt sich schon jetzt eine enorme Vielfalt. Von detailreicher Pixelart bis hin zu aufwendig gestalteten 3D-Szenen ist alles vertreten.

Auf der offiziellen Website der Aktion könnt ihr euch die bisherigen Entwürfe ansehen. Knapp 350 gibt es davon schon. Beliebte Pokémon wie Gengar, Mew, Dragoran oder Giratina dienen dabei als Vorlage für die kreativen Entwürfe. Stellvertretend seht ihr als Artikelbild das 3D-Modell „Mewtwo: Perspective Shift“ von Creator beemo64.

Abstimmung und mögliche Umsetzung als echtes Set

Die Teilnahme läuft noch bis zum 6. Mai 2026. Anschließend wählt ein Review Board mehrere Finalisten aus, über die die Community abstimmen kann. Am Ende entscheidet die Jury über den Sieger – dessen Entwurf tatsächlich als offizielles LEGO-Ideas-Set umgesetzt wird.

Neben dieser besonderen Aussicht winken auch handfeste Belohnungen, darunter ein Anteil am Umsatz des späteren Sets sowie mehrere kostenlose Exemplare.

Wenn ihr euch doch lieber für die anderen Pokémon-Sets interessiert, könnte sich ein weiterer Block lohnen, denn im Sommer soll erst so richtig mit der neuen Themenreihe losgehen. Habt ihr schon einen Favoriten unter den Fan-Entwürfen?

via PokeZentrum, Bildmaterial: LEGO Group, Mewtwo: Perspective Shift, Creator: beemo64