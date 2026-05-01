Pragmata und Tomodachi Life bleiben die Spiele der Stunde in Deutschland

In den aktuellen und relativ ereignislosen deutschen Handelsverkaufscharts, ermittelt von GfK Entertainment, bleiben Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden und Pragmata die Spiele der Stunde.

Mit Pragmata kann erstmals seit Anfang März ein Spiel die Spitzenposition der PS5-Charts verteidigen. Dem Science-Fiction-Hit von Capcom gelingt es zudem auch, die Goldmedaille der Xbox-Series-Hitliste zu behaupten. Silber holen Clair Obscur: Expedition 33 respektive Resident Evil Requiem.

Tomodachi Life bleibt das meistverkaufte Switch-Spiel vor der Super Mario Galaxy Collection. In der Summe ist Tomodachi Life auch erneut das plattformübergreifend am häufigsten verkaufte Spiel vor Pokémon Pokopia. Pokopia wiederum kann folgerichtig die Spitzenposition in den „Switch 2“-Charts vor Mario Kart World verteidigen.

Pragmata kann den Platz an der Sonne wohl nur noch eine Woche lang genießen. Mit dem Exklusivspiel Saros dürfte es in einigen Tagen einen neuen PS5-Spitzenreiter geben.

Bildmaterial: Pragmata, Capcom