Eines der besten Konsolen-exklusiven Switch-Spiele des Jahres erscheint nun für PS5

Es war Mitte April, als wir ein Spiel vom japanischen Publisher Shueisha Games unerwartet in höchsten Tönen loben durften. OPUS: Prism Peak von Entwickler Sigono ist „ein Abenteuer wie ein Ghibli-Film“, so unser Test. Es gab unseren Gold-Award!

In den Folgetagen mauserte sich das Spiel, das zum Launch nur Konsolen-exklusiv für die Switch-Familie und zudem für PC-Steam erschienen ist, zum bis dato besten des Jahres mit einer Durchschnittswertung von 91 bei OpenCritic. Jetzt erscheint OPUS: Prism Peak für eine weitere Plattform.

Wie Shueisha Games und Sigono angekündigt haben, wird OPUS: Prism Peak noch 2026 auch für PlayStation 5 erscheinen. Die Ankündigung erfolgte zeitgleich mit dem Start der BitSummit PUNCH – bei der Messe in Kyoto, Tokio ist OPUS: Prism Peak am Wochenende für PS5 spielbar.

Das narrative Abenteuer ist das spirituelle Schwester-Projekt zu to OPUS: Echo of Starsong und gleichzeitig schon der vierte Teil der OPUS-Serie. Ihr seid ein Fotograf, welcher in einer seltsamen Welt landet. Mit eurer Kamera und unterschiedlichen Filtern müsst ihr die Geheimnisse aufdecken und nach Hause finden. Eure Entscheidungen führen zu unterschiedlichen Enden.

Inzwischen ist die Durchschnittswertung bei OpenCritic auf 87 Punkte abgesackt, nachdem das Spiel viel Aufmerksamkeit in den Medien erzeugt hat und umso häufiger getestet wurde. Damit steht OPUS: Prism Peak aber immer noch in den Top 10 des bisherigen Jahres und gleichauf mit Saros oder Mixtape und gar vor Pragmata.

via Gematsu, Bildmaterial: OPUS: Prism Peak, Shueisha Games, Sigono