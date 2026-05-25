Drittes großes LEGO-Set zu Zelda am Horizont: Gerücht macht Fans Hoffnung

Anfang des Jahres bekamen wir mit „LEGO Zelda 77093 Ocarina Of Time: Das letzte Gefecht“ bereits das zweite Set der LEGO-Zelda-Reihe. Nun gibt es offenbar schon Hinweise auf ein weiteres Modell – und das könnte erneut deutlich größer ausfallen.

Wie findige Fans entdeckten, ist beim deutschen Händler Brickmerge kurzzeitig eine Produktseite zu einem bislang unangekündigten LEGO-Zelda-Set aufgetaucht. Das Set soll auf die Nummer 77094 hören und würde damit direkt an die bisherigen Zelda-Sets 77092 und 77093 anschließen. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bislang allerdings noch nicht.

Wieder ein großes 18+-Set?

Laut dem Eintrag soll das neue Modell im Jahr 2026 erscheinen und erneut eine Altersfreigabe ab 18 Jahren besitzen. Das deutet darauf hin, dass LEGO erneut eher auf ein großes Display-Modell für erwachsene Sammler statt auf ein klassisches Spielset setzt. Schon das „Deku-Baum 2-in-1“-Set brachte es auf rund 2.500 Teile und gehörte zu den aufwendigeren Nintendo-Sets des Herstellers.

Brickmerge gilt zwar nicht als die bekannteste Quelle für LEGO-Leaks, lag in der Vergangenheit aber bereits mehrfach richtig. Zudem scheinen viele Einträge automatisch über interne Produktdatenbanken erstellt zu werden, was die Glaubwürdigkeit des Listings etwas erhöht.

Ersatz für den Deku-Baum?

Interessant ist auch der Zeitpunkt der Gerüchte. LEGO bestätigte erst kürzlich, dass das „Deku-Baum 2-in-1“-Set (77092) Ende Juli 2026 offiziell aus dem Sortiment genommen wird. Das neue Set 77094 könnte damit als neues großes Aushängeschild der Zelda-Reihe vorgesehen sein.

Welche Vorlage aus dem Zelda-Universum genutzt wird, ist derzeit noch völlig offen. Nach den bisherigen Sets zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time spekulieren Fans bereits über mögliche Modelle aus anderen Teilen der Reihe – etwa zu „Twilight Princess“, „Breath of the Wild“ oder „Tears of the Kingdom“. Offizielle Informationen von LEGO oder Nintendo stehen bislang jedoch noch aus.

Was würdet ihr euch für ein neues Set wünschen?

via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo