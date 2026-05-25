Alabaster Dawn: CrossCode-Macher enthüllen Roadmap und erstes Update für den Early-Access

Seit kurzem ist Alabaster Dawn, das neue Spiel von Radical Fish Games, im Early Access via Steam verfügbar. Nun veröffentlichten die CrossCode-Macher die Roadmap für die weitere Entwicklung des Action-RPGs, inklusive Nachricht an die Fans.

In Letzterer bedanken sich die Macher für das positive Feedback und stellen anhand der Roadmap-Grafik in Aussicht, wie die weitere Entwicklung konkret verlaufen soll. Man plane „mit insgesamt 8 größeren Updates, bis das Spiel mit Version 1.0 seine vollständige Veröffentlichung erreicht.“

Der Großteil der Updates soll sich dabei auf Gameplay-Inhalte konzentrieren. Will heißen: Man möchte den Titel nach und nach mit neuen Gebieten, Dungeons, Gegnern, Waffen, Rätseln, Bossen und mehr anreichern. Auch die Handlung soll erweitert werden, das genieße vorerst aber keine Priorität.

Erreicht ihr als Early-Access-SpielerInnen das aktuelle Ende der Geschichte, werdet ihr mit künftigen Updates in eine „Gameplay-Preview“ wechseln, die die neuen Inhalte ohne begleitende Handlung spielbar machen.

Das erste große Update auf Version 0.2.0 fokussiert sich auf die Implementierung des Sumpflands Scala Moor und ist für August angesetzt. Euch erwartet ein neues Gebiet mit diversen neuen Gegnern und mit dem Speer ein neuer Waffentyp. Auch Map-Marker sowie ein Dojo, in dem ihr Kombos üben könnt, sollen ihren Weg ins Spiel finden.

Zum Abschluss teasern Radical Fish Games noch eine Kollaboration zwischen CrossCode, Alabaster Dawn und einem mysteriösen dritten Spiel eines zweiten Studios an. Mehr möchte man nicht verraten, sondern lediglich einen Hinweis geben: Beide der Studios würden tiefgründige Welten und Geschichten lieben!

Die Roadmap:

via RPG Site, Bildmaterial: Alabaster Dawn, Radical Fish Games