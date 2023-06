Nintendo stellt amiibo-Figuren von Zelda und Ganondorf aus Tears of the Kingdom vor

Im Zuge der neuesten Ausgabe von Nintendo Direct kündigte man zwei neue amiibo-Figuren zum aktuellen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom an. Bei diesen handelt es sich um frische Versionen von Prinzessin Zelda und dem Dämonenkönig Ganondorf. Beide amiibo-Figuren sollen im Winter 2023 verfügbar werden.

Zelda und Ganondorf gesellen sich zu Link

Allzu überraschend kommt die Ankündigung nicht. Immerhin deuteten die Entdeckungen diverser Dataminer kürzlich bereits auf die Ergänzung eben dieser beiden amiibo-Figuren hin. Jetzt ist es also offiziell.

Zelda trägt das Outfit, in dem SpielerInnen sie nach dem Einstieg vorwiegend sehen und hält das Master-Schwert. Ganondorf präsentiert sich in bester Form, nachdem SpielerInnen ihn eingangs eher „ausgetrocknet“ kennenlernen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist für Nintendo Switch verfügbar.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo