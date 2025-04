Jetzt vorbestellen: Die neuen amiibo-Figuren zu Zelda: Tears of the Kingdom

Feiertage für amiibo-Fans: Mit der „Switch“ kehren auch die NFC-Sammelfiguren zurück. Neben den Zelda-Figuren gibt es sogar eine echte Überraschung. Oder hattet ihr amiibo zu Street Fighter auf dem Plan?

Diese amiibo zu Zelda: Tears of the Kingdom, die gemeinsam mit der „Switch 2 Edition“ und der Konsole am 5. Juni 2025 erscheinen, könnt ihr jetzt vorbestellen: Sidon, Yunobo, Tulin und Riju.

Wenn ihr die Figuren in Zelda: Tears of the Kingdom einlest, erhaltet ihr spezielle Paraglider-Segel. Und natürlich sehen die Figuren auch ganz schick aus. Sammelt ihr weiter?

