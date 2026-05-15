Dieses neue Nintendo-Plüschtier in Übergröße kostet so viel wie eine Switch 2

Manche Merchandise-Produkte sprengen inzwischen wirklich jede Vorstellung. Während die Nintendo Switch 2 aktuell noch für 449 US-Dollar beziehungsweise bei uns für 469,99 Euro erhältlich ist, verkauft Nintendo derzeit ein gigantisches „Donkey Kong“-Plüschtier zum praktisch identischen Preis.

Das riesige Stofftier wird aktuell in den Nintendo Stores in New York und San Francisco angeboten und kostet stolze 450 US-Dollar. Zum Vergleich: Noch bis zum 1. September kostet die „Switch 2“ in den USA ebenfalls 450 Dollar, bevor der Preis dort auf 500 Dollar angehoben wird. In Europa steigt der Preis der Konsole zeitgleich von 469,99 Euro auf 499,99 Euro.

Riesiger DK für riesiges Geld

Das XXL-Plüschtier fällt dabei deutlich größer aus als die meisten bisherigen Nintendo-Merchandise-Produkte. Bilder aus den Stores zeigen, dass der Donkey Kong fast schon Möbelstück-Ausmaße erreicht.

Entsprechend sorgt vor allem der Preis aktuell für viele Reaktionen in der Community. Immerhin stehen Käufer damit vor einer durchaus existenziellen Entscheidung: eine neue Nintendo Switch 2 – oder eben ein gigantischer Donkey Kong zum Kuscheln. Wie würdet ihr entscheiden?

Das riesige Donkey-Kong-Plüschtier dürfte dabei allerdings selbst für viele Hardcore-Fans eine eher kostspielige Anschaffung bleiben. Ob der „Maxi-DK“ auch zu uns kommen soll, ist bislang noch unklar.

Ebenfalls ziemlich kostspielig ist übrigens das neue Merchandise für Claire Obscur: Expedition 33. Dort ist jetzt sogar ein ganzer Arm im Angebot. Ja, ihr habt richtig gehört.

via Nintendo Everything, Nintendo, Bildmaterial: Donkey Kong Bananza, Nintendo