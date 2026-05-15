Saros verteidigt die Spitze vor Pragmata, aber gegen Tomodachi Life sind beide chancenlos

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts ist relativ wenig Bewegung drin in der letzten Woche. Die Hits der Vorwochen dominieren so weiterhin. Saros kann die Spitze der PS5-Charts vor Pragmata verteidigen.

Der Capcom-Hit Pragmata klettert allerdings von Platz sieben auf Rang zwei der PS5-Rankings, was dafür spricht, dass sich weiterhin herumspricht, wie gut das Spiel ist. An der Spitze der plattformübergreifenden Charts spielen beide PS5-Games allerdings keine Rolle. Hier dominiert jetzt wieder Tomodachi Life vor Minecraft.

Bronze in den PS5-Charts holt Resident Evil Requiem, das wiederum die Hitliste für Xbox Series toppt. In den „Switch 2“-Charts bleibt alles beim Alten: Pokémon Pokopia geht vor Pokémon-Legenden: Z-A ins Ziel. Die Charts für die „alte“ Switch werden von Tomodachi Life und Minecraft angeführt. Dass beide Titel auch die plattformübergreifenden Charts anführen, spricht für die Hardwarebasis der Switch.

Neueinträge gab es in der letzten Verkaufswoche, ermittelt von GfK Entertainment, gar nicht. Das ändert sich vielleicht schon bald, dann aktuell sind Spiele wie Indiana Jones und der Große Kreis (Switch 2) und Directive 8020 erschienen, die nächste Woche sicherlich eine Rolle spielen.

Bildmaterial: Pragmata, Capcom