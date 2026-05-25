Den „Dragon Quest“-Stream zum 40. Geburtstag solltet ihr nicht verpassen, wie es aussieht

Die von Yuji Horii erschaffene und bis heute beliebte „Dragon Quest“-Reihe feiert in diesem Jahr am 27. Mai ihr 40-jähriges Jubiläum. In diesem Zusammenhang könnte bald ein neues Spiel angekündigt werden, wie der Meister kürzlich höchstpersönlich verkündete. Und das war vielleicht noch längst nicht alles.

Wie Fans entdeckt haben, sind kurz vor dem Jubiläum auf dem offiziellen Youtube-Kanal zur Serie von Square Enix sage und schreibe acht Videos auf „privat“ gesetzt. Das kann – muss aber nicht bedeuten – dass Square Enix diese Videos für eine Veröffentlichung bereits vorbereitet hat.

Fans hoffen deshalb auf nicht nur eine, sondern mehrere Ankündigungen im Rahmen des nach wie vor undatierten Livestreams, den Yuji Horii versprochen hat. Klar, ganz oben auf der Wunschliste steht das lang ersehnte Wiedersehen mit Dragon Quest XII.

Aber auch weitere Remakes sind denkbar. Square Enix hatte nach den Erdrick-Trilogie kürzlich Dragon Quest VII neu aufgelegt, aber hier scheint das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Möglich sind darüber hinaus auch weitere Spin-offs, aber auch Videos zu Merchandise oder bereits angekündigten Spielen wie Dragon Quest Smash/Grow.

Ziemlich wahrscheinlich ist die Ankündigung einer Portierung von Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals für Nintendo Switch 2. Das Spiel wurde in Taiwan bereits einer entsprechenden Alterseinstufung unterzogen. Fakt ist: Es ist angerichtet für die Feierlichkeiten, zumindest aufseiten der Fans. Jetzt muss Square Enix nur noch die Geschenke präsentieren.

via TheGamer, Bildmaterial: Dragon Quest VII Reimagined, Square Enix, HexaDrive