Das neue Spiel der CrossCode-Macher ist jetzt für das Steam Deck verifiziert

Mit ihrem Vorgängerprojekt erntete die deutsche Indie-Schmiede Radical Fish Games internationale Lorbeeren. Mit Alabaster Dawn steckt das neueste Werk der „CrossCode“-Macher jetzt in den Startlöchern. Der Start im Early-Access bei Steam erfolgt am 7. Mai 2026.

Falls ihr einer von den über 250.000 Wishlist-Einträgen seid, gibt es heute weitere gute Nachrichten. Alabaster Dawn hat sich von Valve die Steam-Deck-Kompatibilität bescheinigen lassen. Diese wird jetzt auf der Steam-Seite ausgewiesen, was bedeutet, dass Alabaster Dawn die notwendigen Anpassungen hat, um gut auf dem Steam Deck spielbar zu sein.

Dazu gehört, dass alle Funktionen bei Nutzung der standardmäßigen Konfigurationen verfügbar sind und die Controllerglyphen des Steam Deck im Spiel gezeigt werden. Gehört auch dazu: Die Texte sind auf dem kleineren Bildschirm gut lesbar. Angesichts einer bisher ausstehenden Ankündigung für andere Plattformen wie Nintendo Switch ist die Spielbarkeit auf dem Steam Deck sicher eine gute Sache.

Aber… Early-Access?

Ein narratives RPG und Early-Access? Passt nicht ganz zusammen, das wissen auch die Macher. „Da es sich hierbei um ein langes Action-RPG mit Storyfokus handelt, gibt es noch viele Inhalte, die entwickelt werden müssen“, erklärt man.

„Durch Early Access können wir das Potenzial des fertigen Spiels aber noch weiter ausschöpfen. Gleichzeitig geben wir Spielern so die Gelegenheit, alle verfügbaren Inhalte schon vorab zu erleben, damit sie uns wichtiges Feedback für die Entwicklung geben können.“

via RPGsite, Bildmaterial: Alabaster Dawn, Radical Fish Games