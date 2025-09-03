Der „Mega Drive“-Controller von LEGO kommt – aber es gibt leider einen Haken

LEGO hat mal wieder ordentlich Nostalgie im Gepäck. Nachdem wir gestern schon über das neue XXL-Pokémon-Set berichtet haben, geht es heute direkt mit einem echten Sega-Klassiker weiter: Ein LEGO-Set des „Mega Drive“-Controllers wurde offiziell angekündigt. Im LEGO-Store* ist es bereits gelistet.

Das Set besteht aus 260 Teilen und enthält neben dem Controller auch einen Display-Ständer und Sticker, sodass ihr zwischen „Genesis“ und „Mega Drive“ wählen könnt. Doch bevor sich Sammler zu früh freuen: Es gibt leider einen kleinen Haken.

Der Haken ist keineswegs das kleine „Sonic the Hedgehog“-Logo, welches die Verpackung ziert. Vielmehr weist dieses Logo darauf hin, dass der Controller in der Sonic-Themenwelt angesiedelt ist. Davon zeugt auch ein „Easter-Egg“ auf der Rückseite: Dort findet ihr eine kleine „Green Hill Zone“-Szene.

Kein normaler Kauf möglich

Und jetzt zum Haken: Der Controller wird kein reguläres LEGO-Set im Handel sein. Stattdessen handelt es sich um ein sogenanntes Gift with Purchase (GWP) – also eine Gratis-Dreingabe. Was nach „kostenlos“ klingt, bedeutet allerdings, dass ihr etwas anderes kaufen müsst, um das Set zu erhalten.

Und da müsst ihr ganz schön hinblättern: Der Controller ist als Dreingabe vom 8. bis zum 17. September für Kunden geplant, die einen Mindestbestellwert von 130,00 Euro erreichen. Solange der Vorrat reicht. Immerhin, laut Stonewars-Informationen seid ihr nicht auf eine Themenwelt beschränkt. Auf dieser Aktionsseite im LEGO-Store* findet ihr zu gegebener Zeit weitere Informationen.

GWP-Sets tauchen traditionell recht schnell bei Resellern auf eBay oder in Sammler-Shops auf. Aber auch dort dürfte der Preis höher liegen, als die 19,99 Euro, die das Set laut LEGO-Angaben wert sein soll. Was meint ihr: Werdet ihr euch den Mega-Drive-Controller über den Store* sichern – oder ist das nichts für euch?

Interessant ist, dass dies das erste LEGO-Set ist, das eine SEGA-Hardware darstellt. Bisher hatte LEGO ausschließlich auf den blauen Igel in klassischen Spielsets gesetzt. In Sachen Retro-Hardware reiht sich der Controller nun neben LEGO-Versionen des NES, Atari 2600 und bald auch des Game Boy (Veröffentlichung am 1. Oktober) ein.

via VGC, Bildmaterial: LEGO