Tomodachi Life setzt den Siegeszug fort und Pragmata steigt in Japan das zweite Mal ein

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 20. April bis zum 26. April 2026 liegen vor. Wie auch in Deutschland war die Woche in Japan relativ ereignisarm. Tomodachi Life setzt in Japan seinen Siegeszug fort – und Pragmata steigt ein weiteres Mal „neu“ ein.

Tomodachi Life: Wenn Träume wahr werden ist mit weiteren 178.533 verkauften Einheiten allein im japanischen Handel (also ohne digitale Verkäufe) das meistverkaufte Spiel der Woche. Die physischen Gesamtverkaufszahlen liegen damit bei 743.938 Einheiten.

Etwas kurios: Pragmata ist bester Neueinsteiger. In Japan ist die „Switch 2“-Edition erst eine Woche später erschienen. Sie schiebt sich mit 14.453 Einheiten noch vor die PS5-Version. Kumuliert steht Pragmata damit in Japan bei etwa 65.000 verkauften Einheiten. Im Westen lief es deutlich besser.

Dahinter gibt es einige Neueinsteiger, die aber ziemlich nischig bleiben. Matsurika no Kei -kEi- Tenmei kashokuden (von Idea Factory) verkaufte sich 7.654 Mal. Elminage ORIGINAL: Priestess of Darkness and The Ring of the Gods (von Mebius) ging 2.882 Mal über die Ladentheken. Das neue Spiel von Inti Creates, Kingdom’s Return, verkaufte sich für Switch 2.695 Mal.

Die aktuelle Top 10:

[NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo, 04/16/26) – 178.533 (743.938) [SW2] Pokémon Pokopia (TPC, 03/05/26) – 17.039 (927.044) [SW2] PRAGMATA (Capcom, 04/24/26) – 14.453 (New) [PS5] PRAGMATA (Capcom, 04/17/26) – 12.786 (49.256) [NSW] Matsurika no Kei -kEi- Tenmei kashokuden (Idea Factory, 04/23/26) – 7.654 (New) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 5.537 (2.906.379) [SW2] Animal Crossing: New Horizons (01/15/26) – 3.695 (108.612) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 3.378 (4.193.529) [NSW] Momotaro Dentetsu 2 (Konami, 11/13/25) – 3,201 (343,741) [NSW] Elminage ORIGINAL: Priestess of Darkness and The Ring of the Gods (Mebius, 04/23/26) – 2.882 (New)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 45.825 (5.153.222)

Switch Lite – 11.263 (6.942.368)

Switch OLED – 10.796 (9.554.639)

PS5 Digital – 6.361 (1.266.803)

Switch – 5.080 (20.284.100)

PlayStation 5 Pro – 4.330 (349.972)

PlayStation 5 – 2.282 (5.916.138)

Xbox X Digital – 127 (30.138)

Xbox Series S – 82 (341.861)

Xbox Series X – 37 (326.322)

via Gematsu, Bildmaterial: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, Nintendo