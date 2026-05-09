Das nächste „Dragon Quest“ sollen wir noch in diesem Monat kennenlernen

Offenbar erwarten uns noch in diesem Monat größere Neuigkeiten zu Dragon Quest. Das hat Serien-Schöpfer Yuji Horii im KosoKoso-Podcast, der inzwischen auf „privat“ gestellt wurde, laut Medienberichten erklärt.

Demnach habe Horii einen Livestream am 27. Mai erwähnt, bei dem man voraussichtlich in der Lage sein werde, den nächsten „Dragon Quest“-Titel vorzustellen. Er deutete außerdem an, dass daneben weitere Dinge angekündigt werden. Tweets von japanischen Fans bestätigen dies.

Viele Fans mögen jetzt natürlich an Dragon Quest XII denken, das seit Jahren überfällig ist. Doch Horii hat Dragon Quest XII dem Vernehmen nach nicht konkret benannt, sodass es sich genauso gut um ein weiteres Remake oder ein Mobile-Game handeln könnte.

Kürzlich erst haben wir immerhin von einem Rating zu Dragon Quest XI S für Nintendo Switch 2 in Taiwan erfahren. Aber auch ein weiteres HD-2D-Remake wäre denkbar, oder? Das originale Dragon Quest feierte am 27. Mai 1986 sein Debüt in Japan, sodass ein Livestream anlässlich des 40. Geburtstags ziemlich wahrscheinlich scheint. Ein gebührender Rahmen für Ankündigungen wäre dies gewiss.

via ResetEra, Nintendo Everything, Bildmaterial: Dragon Quest VII Reimagined, Square Enix, HexaDrive