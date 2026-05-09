Das nächste „Dragon Quest“ sollen wir noch in diesem Monat kennenlernen

Offenbar erwarten uns noch in diesem Monat größere Neuigkeiten zu Dragon Quest. Das hat Serien-Schöpfer Yuji Horii im KosoKoso-Podcast, der inzwischen auf „privat“ gestellt wurde, laut Medienberichten erklärt.
Demnach habe Horii einen Livestream am 27. Mai erwähnt, bei dem man voraussichtlich in der Lage sein werde, den nächsten „Dragon Quest“-Titel vorzustellen. Er deutete außerdem an, dass daneben weitere Dinge angekündigt werden. Tweets von japanischen Fans bestätigen dies.
Viele Fans mögen jetzt natürlich an Dragon Quest XII denken, das seit Jahren überfällig ist. Doch Horii hat Dragon Quest XII dem Vernehmen nach nicht konkret benannt, sodass es sich genauso gut um ein weiteres Remake oder ein Mobile-Game handeln könnte.
Kürzlich erst haben wir immerhin von einem Rating zu Dragon Quest XI S für Nintendo Switch 2 in Taiwan erfahren. Aber auch ein weiteres HD-2D-Remake wäre denkbar, oder? Das originale Dragon Quest feierte am 27. Mai 1986 sein Debüt in Japan, sodass ein Livestream anlässlich des 40. Geburtstags ziemlich wahrscheinlich scheint. Ein gebührender Rahmen für Ankündigungen wäre dies gewiss.
via ResetEra, Nintendo Everything, Bildmaterial: Dragon Quest VII Reimagined, Square Enix, HexaDrive
1 Kommentar
mittlerweile glaub ich sogar eher, es wird noch ein Dragon Quest 8 remaster angekündigt, bevor wir jemals auch nur verdammt nochmal irgendwas konkretes zu Dragon Quest 12 jemals zu sehen kriegen werden ..
Dragon Quest ist zum absoluten Paradebeispiel dafür geworden, was passiert, wenn man Dinge viel viel viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeel zu früh ankündigt und sich dann zwischenzeitlich der Entwickler überschlägt mit anderen Projekten, die plötzlich viel wichtiger erscheinen, weil Firmenvorgabe auf einmal, oder weil sie plötzlich wegen unvorhergesehener Dinge als Lückenfüller benötigt werden, um vermutlich das eigentliche Vorgaben - DQ12 - finanziert zu kriegen mit der Hilfe dieser diversen Nebenschauplätze, die komischerweise in all der Zeit jetzt durchgeboxt werden, und wir in all den Jahren nicht mal auch nur eine einzige gottverdammte Neuigkeit vom Spiel zu hören oder zu sehen bekamen, dass der Begriff "Vaporware" in Bezug auf DQ12 schon echt neu definiert werden muss nun