Steins;Gate Re:Boot bestätigt Termin für den Westen und weitere neue Features

Auf der westlichen Webseite zu Steins;Gate Re:Boot gibt es neue Informationen, so wurden etwa die Termine und neue Details bekanntgegeben. Bislang hatten Spike Chunsoft und MAGES nur den Japan-Termin konkretisiert.

Jetzt ist klar: Steins;Gate Re:Boot erscheint zunächst am 20. August 2026 für Xbox Series und PC via Steam. Die Versionen für Switch, Switch 2 und PlayStation 5 folgen wenige Monate später am 29. Oktober 2026. Für diese Plattformen wird es im Westen auch eine physische Veröffentlichung geben.

Das berichtet Noisy Pixel unter Bezugnahme auf die westliche Website, die derzeit allerdings derzeit nicht erreichbar ist. Der Abstand zwischen den Veröffentlichungen für PlayStation und Nintendo zu Xbox und Steam erscheint seltsam. Möglicherweise bezieht sich der 29. Oktober nur auf die physischen Versionen und das Reboot erscheint taggleich digital für alle Plattformen, so wie es in Japan ist.

Es wird neue Zeichnungen, eine überarbeitete Grafik, neu aufgenommene Sprachausgabe, überarbeitete Musik vom Komponisten Takeshi Abo sowie erweiterte Story-Inhalte geben.

Re:Boot basiert auf dem Szenario von Steins;Gate Elite, ergänzt dieses jedoch um neue Dialoge, strafft die Story und bietet eine vollständig neue Worldline und ein neues End-Szenario. Die Textmenge der Geschichte wurde im Vergleich zu früheren Versionen deutlich erweitert.

Sämtliche Charaktergrafiken, Hintergründe und Event-Illustrationen wurden von Grund auf neu erstellt. Die Anzahl der Event-CGs wurde im Vergleich zur ursprünglichen Xbox-360-Version verdoppelt, während die Anzahl der Hintergrundgrafiken um etwa 20 Prozent erhöht wurde. Neu ist auch die E-mote-Animations-Technologie, die es ermöglicht, Figuren mit animierten Gesichtsausdrücken, Atembewegungen und subtilen Animationen darzustellen.

Auch im Western wird es für Fans ein Steelbook inklusive neu gezeichneter Illustration von huke sowie einem 4,5 Zoll großen, wasserfesten Sticker geben. Die physische Version erscheint ausschließlich für Switch, Switch 2 und PlayStation 5.

via Noisy Pixel, Bildmaterial: Steins;Gate RE:BOOT, Spike Chunsoft, MAGES