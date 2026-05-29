Das meistgewünschte Gaming-Comeback von Xbox-Fans ist keine große Überraschung

Xbox Player Voice ist ein neues, offizielles Feedback-Portal von Microsoft und Xbox, das am 18. Mai 2026 gestartet wurde. Es dient dazu, Fan-Feedback zentral zu sammeln und transparenter zu machen. Eine von vielen Initiativen (und Neuerungen) seit dem Amtsantritt von Asha Sharma.

Das neue Abstimmungssystem zeigt nun schwarz auf weiß, dass Banjo-Kazooie die Spielreihe ist, von der sich Xbox-Fans am meisten wünschen, dass Microsoft etwas damit anstellen würde.

Laut einer Analyse von Stephen Totilos Game File liegt der Vorschlag auf Platz 51. Fans können jeden belieben Vorschlag rund um Xbox machen. Es geht hier also nicht nur um konkrete Spiele-Marken. Totilos Auswertung ergab aber, dass die meistgewählte Anfrage, die sich auf eine konkrete Spiele-Marke bezieht, der Wunsch nach einem neuen Banjo-Kazooie-Spiel ist.

Funktionen und herausragende Features wichtiger

Weiter oben in der Rangliste liegen Verbesserungen von Funktionen und der Konsole, etwa exklusive Spiele, kostenloses Online-Gaming, HDR im Xbox-Dashboard oder die Rückkehr der Avatare. Dennoch zeigt sich deutlich, dass Banjo weiterhin vielen Xbox-Spielern im Kopf ist – auch 18 Jahre nach Nuts & Bolts.

In den letzten Monaten gab es immer wieder Berichte über eine mögliche Rückkehr von Banjo-Kazooie. So behauptete VGC-Chefredakteur Andy Robinson im vergangenen Jahr, dass entsprechende Vorschläge bei Xbox aktiv geprüft werden.

Tot ist Banjo-Kazooie übrigens keineswegs. Im Oktober erscheint der neue Evercade Nexus, ein Handheld neuer Handheld, der alle Evercade-Cartridges abspielt. Marketing-Ansatz: Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie sollen bestens laufen und liegen bei. Die Vorbestellungen laufen bereits – bei Amazon* könnt ihr euch ein Gerät sichern.

via The Gamer, Bildmaterial: Xbox