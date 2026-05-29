Hollow Knight und auch Silksong erhalten physische Editionen – und sie sind vorbestellbar

Falls ihr Hollow Knight: Silksong bisher nicht gekauft habt, dann hat sich das gelohnt. Zumindest, wenn ihr es mit physischen Veröffentlichungen haltet. Eine solche bekommt der Nachfolger des beliebten Hollow Knight nämlich jetzt von Fangamer.

Man kündigte eine Handelsversion für PlayStation 5* sowie Xbox Series* und Nintendo Switch 2* an, die am 16. Oktober erscheint und ab sofort bei Amazon vorbestellbar ist. Die Version für Switch 2 ist dabei eine sogenannte Nintendo Switch 2 Edition, also eine „echte“ Cartridge (mit Datei) und auch funktionsfähig mit der alten Switch.

Der Handelsversion liegt dabei ein 32-seitiges (echtes) Handbuch bei sowie eine Karte von Pharloom. Die kommende Erweiterung „Sea of Sorrow“ ist allerdings nicht Teil dieser Verkaufsversion.

Da hören die guten Sammlernachrichten nicht auf. Auch Vorgänger Hollow Knight bekommt eine neue Handelsversion, nämlich für PlayStation 5* und Nintendo Switch 2* – ebenfalls schon vorbestellbar.

Die Silksong-Version:

Bildmaterial: Hollow Knight, Team Cherry