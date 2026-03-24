Capcom bezieht Position: Keine KI-Assets in Spielen – aber auch kein Verzicht auf KI-Einsatz

Capcom galt bislang als ein Unternehmen, das KI-Inhalten kritisch gegenüber stand. Umso überraschender war es, dass die neue DLSS5-Technik von Nvidia am Beispiel von Resident Evil Requiem gezeigt wurde. Graces Gesicht wurde kontrovers diskutiert. Auch gab es Entwickler bei Capcom, die von der Technik genauso überrascht waren wie wir alle.

Der Einsatz von KI war eine Frage bei einer kürzlichen Investorenkonferenz im Februar 2026, in der Capcom Fragen zu generativer KI beantwortete. Eine Zusammenfassung der Fragen und Antworten hat Capcom kürzlich schriftlich zur Verfügung gestellt und Automaton Media hat einen Blick darauf geworfen.

„Wir werden keine KI-generierten Assets in unseren Videospielen implementieren. Andererseits planen wir, die Technologie aktiv einzusetzen, um Effizienz und Produktivität in der Entwicklung zu steigern – aktuell testen wir Ansätze in Grafik, Sound und Programmierung“, hieß es dort.

Der Technikdirektor Kazuki Abe hatte bereits letztes Jahr angedeutet, dass Capcom KI einsetzt, um den Ideenfindungsprozess für Umgebungsobjekte zu beschleunigen – ein zeitraubender Prozess mit vielen verworfenen Entwürfen. Hier sind etwa Microsoft Muse, Leonardo.Ai und Meshy gern genutzte Programme, um Assets, Texturen und 3D-Modelle für Spiele zu erstellen.

Ähnlich äußern sich viele in der Branche: Man wolle KI unterstützend einsetzen, aber keine Spielinhalte erzeugen. Vor dem Hintergrund von Fällen wie der Disqualifikation von Clair Obscur: Expedition 33 bei den Indie Game Awards oder den KI-Kunst-Vorfällen in Heartopia und Crimson Desert eine vernünftige Einstellung.

via Automaton Media, Bildmaterial: Digital Foundry; Resident Evil Requiem, Capcom