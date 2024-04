Persona 3 Aigis: The First Mission für Nintendo Switch und PC-Steam angekündigt

G-MODE und Atlus werden Persona 3 Aigis: The First Mission für Nintendo Switch und PC-Steam in Japan veröffentlichen. Es gibt noch keinen konkreten Termin dafür.

Die Ankündigung kommt einigermaßen überraschend, denn Persona 3 Aigis: The First Mission erschien ursprünglich im Oktober 2007 (!) in Japan für Feature Phones.

Das Spiel geht entsprechend für G-MODE Archives+ auf der Nintendo Switch an den Start. In dieser App erscheinen in Japan derartige, alte Mobile-Games von G-MODE und Drittanbietern. Auch das Persona-Serien-Spin-off Persona: Ikuu no Tou Hen beispielsweise.

Die Story des Spiels widmet sich wenig überraschend Aigis, die ihr aus Persona 3 Reload (Titelbild) kennt. Die Geschichte spielt 1999 in Yakushima und widmet sich Aigis‘ unbekannter Vergangenheit. Sie beginnt 10 Jahre vor der Handlung aus Persona 3.

Das aus der Serie bekannte „Persona“-System auch in diesem Spiel wieder mit von der Partie, heißt es auf der Steam-Seite. Steigere Aigis‘ Level, verstärke ihre Ausrüstung und besiege die Schatten, die auf der Insel erscheinen.

Ihr sammelt Erfahrungspunkte und steigt so im Level. Mit Geld könnt ihr Ausrüstung kaufen. Es gibt drei Waffensysteme mit jeweils einzigartigen Angriffsmethoden.

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 3 Reload, Atlus, P-Studio, Persona 3 Aigis: The First Mission