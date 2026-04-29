Zenless Zone Zero: Soundtrack erscheint auf Vinyl und ist jetzt vorbestellbar

Mit der genaueren Vorstellung von Version 2.8 von Zenless Zone Zero gab es nicht nur auch Neuigkeiten zur kommenden Steam-Version, sondern auch spannende Nachrichten für Audiophile: Der offizielle Soundtrack erscheint auf Vinyl. Wie HoYoverse gemeinsam mit Laced Records bestätigt hat, sind die Vorbestellungen bereits gestartet.

Zur Auswahl stehen eine 4LP-Box und eine 2LP-Version, die ihr bei Vertriebspartner Black Sceen Records* in Deutschland vorbestellen könnt. Eine besondere „Exclusive Edition“ setzt jeweils zusätzlich auf spezielle Designs und Extras und ist bei Laced Records erhältlich.

Breiter Soundmix und Sammlerfokus

Inhaltlich bietet die Vinyl-Veröffentlichung eine Auswahl von neu gemasterten Tracks aus den frühen Versionen des Spiels. Komponiert wurde die Musik unter anderem von Yang Wutao, Lei Sheng, Song Peiyan und Zhou Bin, ergänzt durch verschiedene Gastkünstler. Stilistisch deckt der Soundtrack ein breites Spektrum ab – von Metal über 90er-Anime-Sounds bis hin zu Lofi und EDM.

Auch optisch richtet sich die Veröffentlichung klar an Sammler: Neben speziellem Artwork und aufwendig gestalteten Hüllen enthält die Edition zusätzliche Extras wie eine „Slipmat“ oder Sticker.

Vor nicht allzu langer Zeit haben wir uns übrigens auch ausführlicher mit der Musik des Spiels beschäftigt – ein Blick in unser Special lohnt sich also ebenfalls.

Ein Blick auf die Sets:

via RPG Site, Bildmaterial: Black Screen Records