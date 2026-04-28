Zenless Zone Zero erscheint endlich auf Steam, aber es gibt einen Haken für Steam-Deck-Fans

Erst kürzlich haben wir einen genaueren Blick auf Version 2.8 von Zenless Zone Zero geworfen, doch eine andere Meldung ging dabei fast unter: Das Spiel soll im zweiten Quartal 2026 auch auf Steam erscheinen. Es gibt jedoch einen kleinen Wermutstropfen für „Steam Deck“-Fans.

Kein offizieller Steam-Deck-Support zum Start

Wie HoYoverse gegenüber RPG Site bestätigte, wird es zum Start jedoch keine spezielle Optimierung für das Steam Deck geben. SpielerInnen können den Titel aber trotzdem auf dem Gerät ausprobieren, der Entwickler möchte Feedback aus der Community sammeln, um mögliche Verbesserungen in zukünftigen Updates umzusetzen.

Angesichts der Tatsache, dass Zenless Zone Zero bereits auf mobilen Plattformen wie Smartphones läuft und generell relativ gut skalierbar ist, bleibt abzuwarten, wie sich die Performance auf dem Steam Deck tatsächlich schlagen wird. Erste Erfahrungsberichte dürften hier schnell für Klarheit sorgen.

Ein Blick zur „Konkurrenz“ zeigt zudem, dass ähnliche Titel bereits weiter sind: Wuthering Waves wurde beispielsweise schon im letzten Jahr als „spielbar“ auf dem Steam Deck eingestuft. Wenn ihr übrigens an einer physischen Version des Spiels interessiert seid, könnte sich dieser Artikel ebenfalls lohnen.

Aktuell ist Zenless Zone Zero bereits für PlayStation 5, Xbox Series, PC sowie iOS und Android verfügbar. Die Steam-Version kann bereits auf die Wunschliste gesetzt werden.

via RPG Site, Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo