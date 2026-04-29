Neuer Rückschlag für Assassin’s Creed Hexe – Schlüsselperson verlässt das Projekt

Assassin’s Creed Codename Hexe muss den nächsten personellen Abgang verkraften. Wie unter anderem von VGC berichtet wurde, wurde Ubisoft von Game Director Benoit Richer verlassen – nur wenige Wochen nach dem Weggang von Creative Director Clint Hocking.

Richer hat seinen Abschied selbst bestätigt und angekündigt, dass er künftig an einem eigenen Indie-Studio arbeiten wird. Er hat zuvor unter anderem die Position des Directors bei Batman: Arkham Origins übernommen und war an der Entwicklung von Assassin’s Creed Valhalla beteiligt.

Die Abgänge erfolgen in einer Phase, in der es innerhalb der „Assassin’s Creed“-Reihe zu größeren Umstrukturierungen kommt. Nach internen Veränderungen übernahm Jean Guesdon die Rolle des Creative Directors für Hexe zusätzlich zu seinen Aufgaben als Head of Content.

Ubisoft betont weiterhin, dass Codename Hexe mit großer Sorgfalt entwickelt werde. Das Projekt soll einen deutlich düstereren, stärker erzählerischen Ansatz verfolgen und in einer entscheidenden historischen Epoche angesiedelt sein. Allerdings sind konkrete Details bislang rar, da sich das Team bewusst Zeit für die Umsetzung nimmt.

Neben Hexe arbeitet Ubisoft parallel an weiteren Projekten. Dazu gehören das Multiplayer-Spiel Codename Invictus und das bereits angekündigte Remake von Assassin’s Creed IV: Black Flag. Trotz der personellen Veränderungen bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung von Hexe in den kommenden Monaten gestalten wird.

Bildmaterial: Ubisoft