Kuriose Werbung in Japan: Polizei setzt auf ikonische Anime-Posen für Recruiting-Kampagne

In Japan geht man bei der Nachwuchssuche offenbar gerne ungewöhnliche Wege. Das Polizeipräsidium der Nagasaki Prefectural Police sorgt derzeit mit einem Social-Media-Beitrag für Aufmerksamkeit, in dem mehrere Beamte ikonische Anime-Posen nachstellen.

Die Aktion ist dabei alles andere als zufällig gewählt: Anime und Manga sind tief in der japanischen Alltagskultur verankert und werden regelmäßig auch in der Werbung eingesetzt – selbst von staatlichen Institutionen.

JoJo, Baki und Dragon Ball als Vorlage

Konkret orientieren sich die dargestellten Posen an bekannten Figuren aus JoJo’s Bizarre Adventure, Baki und Dragon Ball. Fans erkannten schnell die Anspielungen – etwa auf Yuujirou Hanma oder Josuke Higashikata.

Der Beitrag selbst stellt die Beamten augenzwinkernd als „Pose Police“ vor und verweist gleichzeitig auf laufende Bewerbungen. Insgesamt zeigt die Resonanz, dass die Kampagne ihr Ziel erreicht – Aufmerksamkeit erzeugen und im besten Fall neue Interessenten ansprechen.

Die Resonanz im Netz fällt überwiegend positiv und humorvoll aus. Kommentare reichen von Lob für die Kreativität bis hin zu scherzhaften Vergleichen mit Bosskämpfen aus Videospielen. Wörtlich dazu: „Der Boss in der Mitte hat zu viele HP, den schaffe ich auf keinen Fall“.

Seid ehrlich: Würde euch eine solche Aktion ernsthaft dazu bewegen, darüber nachzudenken? Oder ist das zu viel des Guten?

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon Sonne und Mond, The Pokémon Company, Game Freak, Nintendo