Wuthering Waves hat gute Nachrichten für „Steam Deck“-Fans

Etwa ein Jahr nach Veröffentlichung unterstützt Wuthering Waves auf Steam nun neue Geräte: Das Entwicklerstudio Kuro Games hat das Steam Deck und SteamOS als unterstützte Plattformen hinzugefügt.

Für Fans, die Wuthering Waves unterwegs spielen möchten, ist das eine großartige Nachricht – besonders jetzt, da am 24. Juli ein großes Update mit zahlreichen neuen Inhalten erscheinen soll.

Die Kompatibilitätsprobleme von Wuthering Waves mit dem Steam Deck und Linux haben ihren Ursprung in einer Anti-Cheat-Mechanik. Das Team von Kuro Games erkannte das Problem Anfang des Jahres an und versprach, es zu beheben. Pünktlich zum Start des Updates 2.5 löst Kuro Games jetzt dieses Versprechen ein – es ist nun auf dem Steam Deck als „spielbar“ gekennzeichnet. In der Praxis bedeutet das, dass kleinere Fehler auftreten können, etwa fehlerhafte Textanzeigen oder Probleme mit dem Controllersupport unter Linux. Ansonsten ist das Spiel allgemein kompatibel.

Mit der Änderung des Kopierschutzes erreicht Kuro Games potenziell über 4 Millionen neue potenzielle SpielerInnen, denn so häufig wurde das Steam Deck laut Schätzungen bereits verkauft. Gemeinsam mit weiteren SteamOS-kompatiblen Handhelds sowie einer unbekannten Anzahl Linux-Nutzender könnten in den nächsten Monaten einige neue SpielerInnen dazukommen. Dabei profitieren sie von geringer Konkurrenz, denn abgesehen von Blue Archive und Umamusume: Pretty Derby gibt es nur wenige bekannte Gacha-Games für SteamOS.

Wuthering Waves gehört aktuell zu den beliebtesten Mobile-Games. Laut Gacha Revenue erzielte das Spiel allein im Juni fast 40 Millionen US-Dollar Umsatz für das Entwicklerteam und konnte sich in den letzten Monaten wiederholt einen Platz in den Top 10 der umsatzstärksten Gacha-Games sichern. Seit Januar ist Wuthering Waves auch für PS5 verfügbar.

via GameRant, Bildmaterial: Wuthering Waves, Kuro Games