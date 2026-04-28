Sephiroth nippt lasziv am Drink und glänzt als Werbefigur für neuen Asahi-Werbespot

Anfang April 2026 deuteten Square Enix und Asahi eine Zusammenarbeit zwischen Final Fantasy VII und einem Getränk des japanischen Unternehmens an, das vor allem für sein Bier bekannt ist.

Nun ist klar: Es geht um einen Werbespot zu Final Fantasy VII Rebirth mit Sephiroth und dem Getränk Future Lemon Sour. Die Besonderheit des Drinks: Es befinden sich echte Zitronenscheiben in der Dose, wodurch das Getränk eine ungewöhnliche Geschmacksnote bekommt.

Im Werbespot ist der bekannte Bösewicht zu sehen, wie er mit seinem Schwert eine Zitrone schneidet und diese dezent lasziv in den Mund nimmt. Das alkoholisch-zitronige Getränk trinkt er anschließend, bevor die drei Varianten in ihren entsprechend designten Dosen gezeigt werden. Schon früher wurde Sephiroth als Werbefigur genutzt, etwa 2024 in einem Cup-Noodles-Werbespot.

Das „Lemon’s Heaven“ wird zitronig

Der Pop-Up-Store Lemon’s Heaven soll das eben genannte Getränk führen: Es ist nur für Gäste ab 20 Jahren zugänglich und befindet sich im Roppongi Hills Komplex in Minato, Tokio. Geöffnet ist es während der kommenden Golden Week, einer japanischen Feiertagswoche, vom 29. April bis 3. Mai 2026.

Neben allen drei Varianten des Future Lemon Sour gibt es weitere Softdrinks. Die Anspielung auf Tifas Bar „Seventh Heaven“ ist dabei kein Zufall, denn Asahi und Square Enix kündigten bereits an eine „Lemon’s Heaven“-Variante der bekannten Bar in den Roppongi Hills zu eröffnen.

Im Vorfeld der eigentlichen Werbung gab es Bildmaterial zu den drei Sorten des Asahi Future Lemon Sour – Original, Koime und Plain – eingebettet in einen „Midgar Today SNNet News“-Bericht, die Ingame-Nachrichtensendung aus Final Fantasy VII Remake. Außerdem wurden Bilder der drei Dosen mit dem Logo des Spiels gezeigt. Asahi veröffentlichte eine fingierte Rechnung von „Lemon’s Heaven“ über 300 Dosen Future Lemon Sour.

via Siliconera, Bildmaterial: Asahi