Super Mario Galaxy 2 bekommt überraschend neue Inhalte, die Rosalinas Story weiterführen

Ganz ohne große Ankündigung hat Nintendo an einem gewöhnlichen Donnerstag im April ein neues Update für Super Mario Galaxy 2 veröffentlicht. Version 1.4.0 behebt nicht nur kleinere Fehler, sondern bringt auch inhaltlichen Nachschub.

Ein zusätzliches Kapitel für Rosalinas Bilderbuch wurde ergänzt – genauer gesagt ein neuer Epilog. Freischalten lässt sich dieser allerdings erst, wenn bereits alle bisherigen Kapitel abgeschlossen wurden.

Anschließend genügt das Sammeln eines weiteren Sterns, um das neue Kapitel zu aktivieren. Erste Szenen dazu kursieren bereits online, wobei entsprechende Spoiler-Warnungen angebracht sind. Die kompletten Patch-Notes könnt ihr hier lesen.

Interessanter Zeitpunkt

Warum das Update ausgerechnet jetzt erscheint, bleibt unklar. Auffällig ist jedoch die zeitliche Nähe zum Kinostart des Super Mario Galaxy Films. Es liegt nahe, dass das neue Kapitel zumindest lose mit dem Filmprojekt zusammenhängen könnte – mehr wird an dieser Stelle aber nicht verraten.

So oder so ist es eine seltene Überraschung: Jahre nach den ursprünglichen Veröffentlichungen erhalten die beliebten Titel plötzlich neue Inhalte – und erweitern damit ein zentrales Story-Element um ein weiteres Kapitel. Die Super Mario Galaxy Collection aus dem letzten Jahr fügte Rosalinas Bilderbuch erstmals in den zweiten Teil ein.

Wenn ihr das Buch aber auch gerne physisch in den Händen halten möchtet, könnt ihr das seit einiger Zeit auch problemlos auf Deutsch tun. In diesem Artikel erfahrt ihr mehr darüber.

via Ntower, Bildmaterial: Super Mario Galaxy Collection, Nintendo