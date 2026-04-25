Versteckte URL in führt zu Meme-Seite: Pragmata bietet kuriose „Resident Evil“-Anspielung

Auch wenn Pragmata eine neue Marke ist, bleibt Capcom seiner Tradition treu: versteckte Anspielungen und Easter Eggs. Fans haben nun ein besonders kurioses Detail auf eine sehr kultige Horror-Reihe entdeckt.

Werbebande mit versteckter Botschaft

In einer „KI-generierten Version von New York“ im zweiten großen Abschnitt des Spiels stößt man auf ein unscheinbares Billboard. Wie die Nutzerin swii_live auf Instagram zeigt, läuft dort eine URL über den Bildschirm: „a Wesker production com“. Wer dieser Spur folgt, landet auf einer Website – und die hat es in sich.

Statt offizieller Inhalte erwartet euch dort eine Sammlung von Memes rund um Albert Wesker und Leon aus der „Resident Evil“-Reihe. Die Seite selbst stellt klar, dass es sich um ein reines Fanprojekt ohne kommerzielle Absichten handelt und keine Verbindung zu Capcom besteht.

Das Easter Egg zeigt einmal mehr, wie sehr Capcom mit seinen eigenen Marken spielt. Schon in anderen Titeln versteckt das Studio regelmäßig Hinweise und Insider-Gags für Fans. Auch in Pragmata scheint es davon noch deutlich mehr zu geben, wie etwa weitere Verweise auf die „Resident Evil“-Reihe.

Generell scheint es bei Capcom aktuell hervorragend zu laufen: Die letzten Veröffentlichungen kamen sehr gut an. Auch verkaufstechnisch sieht es bei Pragmata kurz nach der Veröffentlichung schon sehr gut aus. Ist euch das Easter Egg auch aufgefallen?

via The Gamer, GamesRadar, Bildmaterial: Capcom